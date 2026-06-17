CFE va por 99.99% de electrificación nacional al 2028

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una inversión de 21,377 millones de pesos para alcanzar en 2028 el 99.99% de cobertura eléctrica en el país

La titular de la estatal eléctrica, Emilia Calleja, explicó que con esto se busca cerrar la brecha del acceso a la energía eléctrica.

“Nuestra meta hasta el 2028 es alcanzar la cobertura eléctrica nacional del 99.99%, casi el 100%. Esto significa cerrar prácticamente la brecha de acceso al servicio de energía eléctrica del país, la importancia de lograr todo que todos tengamos luz radica en que prácticamente todas las actividades del hombre en la época moderna están asociadas de manera directa o indirecta al consumo de energía”, afirmó en Palacio Nacional durante la conferencia presidencial.

Al respecto, la secretaria de Energía Luz Elena González dijo que se llevarán a cabo 45,000 obras de electrificación y colocación de infraestructura.

“Con esto ponemos en el centro el bienestar de las personas y en este sentido y para asegurar esta justicia energética", dijo, "para que este concepto que incluimos en la ley por primera vez no se quedara en el papel, sino que fuera un ejercicio efectivo de los derechos".