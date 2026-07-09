Nasdaq subió más de 1% apoyado por semiconductores

El Nasdaq cerró con fuertes ganancias el jueves, impulsado por Micron Technology, que alimentó el repunte de las acciones de semiconductores y disipó los temores de que los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán pudieran prolongar el conflicto en Medio Oriente y avivar la inflación.

El S&P 500 ganó 0.81% a 7,543.55 unidades; el Nasdaq Composite sumó 1.30%, a 26,206.89 puntos y el Promedio Industrial Dow Jones subió 0.27%, a 52,487.44 enteros.

Teherán anunció haber atacado objetivos militares estadounidenses en Kuwait, Catar y Baréin tras los ataques estadounidenses contra Irán el miércoles.

El índice Philadelphia SE Semiconductor registró su segunda sesión consecutiva en positivo.

Micron Technology experimentó un fuerte repunte, después de que la compañía anunciara planes para invertir más de 250,000 millones de dólares en Estados Unidos hasta 2035, con el fin de beneficiarse de la demanda de chips de memoria para abastecer el auge de la inteligencia artificial.

Applied Materials y Sandisk también registraron fuertes alzas.

Volatilidad

Las acciones relacionadas con la IA han mostrado volatilidad últimamente, ya que los inversionistas están preocupados por la sostenibilidad del repunte que ha llevado a Wall Street a alcanzar niveles récord en 2026.

Meta Platforms revirtió bajas previas y subió. La compañía planea fabricar chips de IA a partir de septiembre.

Con el inicio de la temporada de presentación de resultados trimestrales, los analistas prevén, en promedio, que las ganancias del S&P 500 aumenten 24% interanual, con las empresas tecnológicas como principales responsables de dicho incremento.

El S&P 500 cotiza alrededor de 20 veces las ganancias esperadas, frente a las 21 de hace un mes.