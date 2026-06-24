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CFE obtiene línea de crédito de 500 millones de dólares

Los recursos se destinarán al financiamiento y refinanciamiento de proyectos de generación eléctrica, principalmente centrales de ciclo combinado y combustión interna de alta eficiencia, así como a la infraestructura asociada.

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Foto EE: Archivo   

Karol García Zubía

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) autorizó una línea de crédito para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de hasta 500 millones de dólares en condiciones preferenciales para apoyar la transición energética del país.

Según la estatal eléctrica, los recursos se destinarán al financiamiento y refinanciamiento de proyectos de generación eléctrica, principalmente centrales de ciclo combinado y combustión interna de alta eficiencia, así como a la infraestructura asociada.

La estructura de este financiamiento contempla condiciones competitivas de largo plazo, lo que permitirá a la Empresa Pública alinear de forma óptima sus obligaciones financieras con la vida útil estimada de sus activos productivos.

"Con esta acción, la empresa consolida su estrategia de manejo prudente, transparente y responsable de la deuda pública", aseguró.

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La participación del BCIE como aliado financiero estratégico contribuye a consolidar la solidez operativa y financiera de la CFE, al tiempo que impulsa el desarrollo económico y la seguridad energética del país.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la CFE se consolidó como el principal actor del sector eléctrico nacional, al generar aproximadamente el 72% de la electricidad del país y atender a 50 millones de usuarios.

Con más de seis décadas de experiencia, el BCIE es una institución multilateral dedicada a promover el desarrollo sostenible de sus 15 países miembros.

Fue fundado en 1960 y cuenta con la participación de México como socio desde 1992.

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Karol García Zubía

Karol García Zubía es reportera de Empresas y Negocios, especializada en temas de energía.

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