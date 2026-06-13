“Sin CFE no habría soberanía energética”: Sheinbaum inaugura nueva planta en Colima

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este sábado la nueva Central Ciclo Combinado (CCC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Manzanillo, Colima, una obra que incrementará la capacidad de generación eléctrica en la región Occidente y que, afirmó, forma parte de la estrategia para fortalecer la soberanía energética del país.

Durante el acto, la mandataria aseguró que la CFE sigue siendo una pieza clave para garantizar la independencia energética de México y reconoció el papel de los trabajadores de la empresa pública.

“Sin Comisión Federal de Electricidad no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa amar a México y fortalecer la soberanía nacional”, expresó.

La nueva infraestructura aportará 357 megawatts (MW) adicionales al sistema eléctrico, con lo que el Complejo de Manzanillo alcanzará una capacidad total de 2, 860 MW. De acuerdo con el gobierno federal, esta generación beneficiará a cerca de 800,000 usuarios, además de comercios, servicios e industrias de la región.

La apuesta por la expansión eléctrica

Sheinbaum recordó que, tras las modificaciones impulsadas por su administración al marco energético heredado de la reforma de 2013, la CFE recuperó un papel prioritario dentro del sistema eléctrico nacional.

Según explicó, los cambios permitieron que la empresa pública tenga prioridad en el despacho de energía, recupere su integración vertical y mantenga el objetivo de generar el 54 por ciento de la electricidad del país.

En ese contexto, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que la central de Colima se suma a otras cuatro plantas inauguradas durante la actual administración en San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán y Guanajuato.

La funcionaria señaló que la nueva instalación permitirá producir electricidad de manera más eficiente y sustentable, además de generar importantes ahorros de recursos.

Menor consumo de agua y reducción de emisiones

Uno de los principales beneficios ambientales del proyecto será el ahorro estimado de 93 millones de litros de agua al año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía.

Por su parte, la directora general de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que la obra requirió una inversión de 347.45 millones de dólares y forma parte del Plan Nacional de Expansión 2025-2030.

La funcionaria detalló que la planta opera con una eficiencia térmica neta de 58 por ciento, lo que permite generar más energía utilizando menos gas natural.

Además, explicó que la central reducirá la emisión de aproximadamente 937,000 toneladas de dióxido de carbono al año, una disminución equivalente a retirar de circulación más de 312,000 vehículos. Complejo estratégico para el país

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, afirmó que la inversión consolida al complejo de Manzanillo como el de mayor capacidad instalada en México y uno de los más importantes de América Latina.

La mandataria estatal sostuvo que el proyecto demuestra que el crecimiento económico puede avanzar de la mano de tecnologías más eficientes y con menor impacto ambiental.

Con la puesta en marcha de esta nueva central, el gobierno federal busca reforzar la infraestructura energética nacional en un contexto de creciente demanda eléctrica y consolidar el papel de la CFE como eje de la política energética del país.