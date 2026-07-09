BMV y BIVA registraron su menor nivel en el último mes

El mercado accionario mexicano no pudo mantener las alzas matutinas y terminó la jornada del jueves en sentido negativo, tras conocer importantes datos de precios y atento al panorama internacional.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.75% a 66,107.28 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.82% a 1,330.03 enteros.

Los indicadores enlazaron tres bajas y quedaron con su puntaje más bajo en un mes.

Dentro del principal índice, las emisoras con el peor desempeño fueron América Móivil (-2.50%), seguida de Banco del Bajío (-2.24%), Grupo Carso (-2.15%), Vesta (-2.08) y Arca Continental (-1.82%).

Del otro lado, las que más ganaron fueron Cementos Mexicanos (+1.50%), Gentera (+1.34%), Peñoles (+1.10), Grupo Aeroportuario del Centro Norte (+0.93%) y Alsea (+0.79%).

En cuanto a las líneas aéreas, que el miércoles perdieron más de 3%, el jueves solo Volaris logró ligeras ganancias (+0.41%), mientras que Grupo Aeroméxico volvió a bajar (-0.41%).

Las cotizaciones asimilaron que la inflación de México presentó en junio su menor avance anual desde diciembre de 2020, quedando debajo de lo esperado e impulsando un escenario de mayor flexibilidad a Banco de México en sus siguientes decisiones de política monetaria.

Además, la inflación subyacente, o aquel que mide las variaciones de los productos sin considerar cambios en bienes volátiles, también quedó debajo de lo previsto por los analistas.

En el mismo ámbito, los integrantes de Banco de México consideran que el panorama inflacionario es más favorable y que las presiones actuales son transitorias, por lo que deberían disiparse en los próximos meses para que los precios al consumidor retomen su tendencia a la baja hacia el objetivo de 3 por ciento.

La postura de los funcionarios fue revelada en la minuta de su pasada reunión, previo a que conocieran el dato más actual de la dinámica de precios.

Trascendió durante la sesión que la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su desacuerdo con una propuesta de la ministra Lenia Batres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de gravar con impuestos las herencias y los legados familiares de los trabajadores en México. (Con información de Infosel)