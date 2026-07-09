Morelos aumentó 24% su recaudación al cierre de mayo de 2026

Morelos reportó un crecimiento de 24% en la recaudación estatal al cierre de mayo de 2026, equivalente a 442 millones de pesos adicionales, así como la ratificación de su calificación crediticia por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, de acuerdo con el gobierno estatal.

Los resultados fueron presentados durante una reunión de trabajo encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia y el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, en la que se revisaron los avances del primer semestre de 2026 y las prioridades de la dependencia para la segunda mitad del año.

Durante el encuentro se expuso un balance de las acciones de recuperación y regularización de inmuebles a favor del patrimonio estatal, la simplificación de trámites y el incremento salarial otorgado a trabajadores sindicalizados. Asimismo, se informó sobre la implementación del Buzón Tributario Estatal, herramienta orientada a facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

La administración estatal señaló que la evaluación de las calificadoras refleja el desempeño de las finanzas públicas y contribuye a fortalecer la confianza para la llegada de nuevas inversiones.

Además, se dieron a conocer avances en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030, la consolidación del presupuesto participativo en comunidades prioritarias y las acciones de la Procuraduría Fiscal para la defensa del patrimonio estatal.