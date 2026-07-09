Anuar Layón reivindica el diseño mexicano como lenguaje cultural

No sólo de la FIFA oficial se alimenta el Mundial. Para darle la vuelta a la censura, los mexicanos se pintan solos. Y Anuar Layón, diseñador de larga trayectoria, no es la excepción.

Comisionado por una reconocida marca de aceites y lubricantes, patrocinadora de eventos deportivos como NASCAR y NFL en México, Layón acaba de lanzar una serie de camisetas de futbol que diseñó en colaboración con su equipo creativo, que reinterpretan símbolos nacionales desde una perspectiva contemporánea y que se oferta como una alternativa para quienes quieren lucir con orgullo los colores nacionales en esta justa deportiva.

"Hoy el tema de la conexión con el futbol es una cosa que estamos viviendo en todo el mundo, y no me parece negativo treparse a la ola, siempre y cuando se haga con respeto a la identidad que representa la FIFA y a los creadores de los diseños oficiales, y con esta pasión detrás de lo que la gente está buscando, que es sumarse a la fiesta", dice Anuar Layón, director creativo de Mexico Is The Shit y de Reborn Studios, en conversación con El Economista.

La trayectoria de Layón ha estado estrechamente vinculada a la industria de la moda, particularmente en el desarrollo de prendas que incorporan referencias culturales y códigos gráficos con fuerte carga simbólica. Layón ha sido uno de los diseñadores que ha contribuido a resignificar el uso de elementos identitarios en la moda urbana, convirtiéndolos en parte de un discurso más amplio sobre pertenencia y narrativa nacional.

Esta nueva entrega de Anuar se inscribe en esa tendencia de utilizar el diseño como vehículo de identidad y posicionamiento cultural, y nace de su doble pasión por el diseño y la cultura futbolera.

"La colección parte de una idea central: el movimiento. Una de las primeras narrativas que tuvimos detrás del desarrollo de las prendas fue esa noción, al destacar la relación entre dinamismo, cultura urbana y consumo actual. Las piezas incorporan elementos gráficos asociados con el imaginario mexicano, como el águila, el nopal y referencias al futbol llanero", explicó el diseñador,

Y agrega: "Cada diseño responde a una lógica simbólica distinta. Uno retoma la abstracción de las plumas del águila; otro incorpora motivos prehispánicos; y el tercero se construye a partir de visualizaciones del comportamiento del aceite, elemento que articula la colaboración. En conjunto, las piezas buscan integrar identidad, tecnología y cultura popular".

Anuar Layón en México Is The Shit. Foto:Francisco de Anda

Los diseñadores nacionales la están rompiendo

En un mercado cada vez más globalizado, el diseño se ha convertido en un factor de diferenciación y valor agregado, especialmente cuando incorpora elementos de identidad local.

Eso lo sabe Layón, que pertenece a una generación de diseñadores que están teniendo presencia e impacto a nivel global por su colaboración con firmas internacionales.

“Creo que hay muchísimo talento en México (…) el diseño contemporáneo está generando una conversación relevante y una competencia en términos mundiales”, afirmó.

Afirma que la hornada de creativos que está emergiendo en México coloca al país en un contexto de creciente relevancia, no solo por la calidad de sus diseñadores, sino por la manera en que sus propuestas se insertan en los circuitos de moda y arte globales.

“Me siento muy contento de aliarme con una marca que es sinónimo de velocidad y rendimiento, pues están llevando esa apuesta más allá en una colaboración que une emoción por la pista y por la cultura urbana con creatividad y diseño de vanguardia", expresó casi al término de la entrevista.

Para Layón, el proyecto también se relaciona con una lectura generacional del diseño. “, “estas piezas únicas son el reflejo de una generación que está mostrando que la actitud y el estilo te pueden llevar más lejos”, concluye.