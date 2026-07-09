Banorte y BanBajío, los bancos favoritos de UBS en México

Grupo Financiero Banorte y Banco del Bajío, dos instituciones mexicanas que cotizan en el mercado accionario, se mantienen entre las emisoras del sector preferidas por UBS, a pesar de que este último observa algunas señales de deterioro en el sector local.

Las recomendaciones de “Compra” de UBS consideran además un precio objetivo de 248 pesos para Banorte y de 67 pesos para BanBajío, detalló el banco de inversión en una nota.

“Los bancos mexicanos mantienen un nivel relativamente bueno en su ratio de morosidad, aunque con algunos indicios tempranos de deterioro debido a ciertos eventos corporativos, tarjetas de crédito y préstamos individuales”, señaló el documento.

UBS explica que esta situación se debe a un desempeño macroeconómico poco favorable y a la falta de un acuerdo a largo plazo en el T-MEC.

Al respecto, distintas instituciones apuntan a que la economía mexicana mantendrá un ritmo de crecimiento acotado en 2026. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó la expectativa de crecimiento a 1.2% para este año, cifra ligeramente por arriba del consenso de analistas encuestados por Citi y el Banco de México, quienes estiman 1.1 por ciento.

En contraste, la Secretaría de Hacienda espera que la economía crezca más de lo previsto por el FMI.

Los impulsores del crecimiento, como la inversión, se mantienen en la incertidumbre tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de no aprobar la renovación del T-MEC por 16 años.

Si bien el tratado comercial sigue activo, ahora estará sujeto a revisiones anuales. “Se prolongará la incertidumbre sobre las condiciones del tratado, lo que seguirá teniendo efectos adversos para la inversión”, apuntó el equipo de economistas de Banamex.

Menor morosidad

Para UBS, la composición de la cartera de clientes y productos de los bancos en México impulsa niveles de morosidad menores a los de otros países de la región, como Brasil; sin embargo, aunque la calidad de los activos se mantiene sólida, destacó el incremento en el índice de morosidad de Gentera, para la cual tiene una perspectiva neutral y un precio objetivo de 51 pesos.

Gentera “ha estado reportando un aumento en su índice de morosidad desde el tercer trimestre de 2025 (principalmente en Compartamos México) y no se descarta que el deterioro se mantenga en el segundo trimestre”, agregaron los analistas de UBS, quienes explicaron que la expansión de los préstamos individuales está provocando el deterioro de la calidad de los activos en algunas regiones, como la Ciudad de México.

Otros bancos mexicanos bajo la cobertura de UBS son Inbursa, para el cual tienen una recomendación de compra con un precio objetivo de 38 pesos, y Regional, con una expectativa de 160 pesos por título y una calificación neutral.

Fuera de México, las otras emisoras bancarias favoritas de la firma son las brasileñas Nu, Bradesco, Santander Brasil e Inter, mientras que en Perú destaca Credicorp.

“Observamos que el gobierno lanzó un nuevo programa de refinanciamiento, 'Novo Desenrola', en medio de las discusiones sobre la calidad de los activos. Este se centra en los segmentos de ingresos bajos y medios, así como en préstamos vencidos en tarjetas de crédito, sobregiros y préstamos personales sin garantía, lo que podría ser positivo para Nu”, concluyó UBS.