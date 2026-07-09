FOTOS: Exhiben en museo el avión en el que se trasladó a "El Mayo" Zambada a Estados Unidos

El avión que fue utilizado en julio de 2024 para trasladar de México a Estados Unidos a los líderes del cártel Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, se ubica en el Museo del Aire War Eagles, en Santa Teresa, Nuevo México.

Reuters mostró imágenes sobre cómo se exhibe la aeronave Beechcraft King Air que se encuentra en préstamo por parte del FBI para exhibirse, presumiblemente tal y como arribó a suelo estadounidense.

El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Y es el centro de tensión diplomática entre ambos países por diversos sucesos entre los que destaca el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, que llevó a su captura en julio de 2024.

México exigió esta semana una aclaratoria sobre el grado de implicación del FBI en esa operación, que involucró a un hijo del 'Chapo' Guzmán.

Zambada y Guzmán eran socios en el cártel y este incidente llevó a una guerra intestina que ha dejado miles de muertos en el estado. Recién el fin de semana, un militar mexicano y 10 presuntos criminales murieron en un enfrentamiento armado en el estado.

(Con información de AFP).