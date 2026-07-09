Mbappé y Dembélé, el dúo goleador que frenó a Marruecos

Para dimensionar lo que es para Francia la mancuerna Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, podríamos pensar en lo que fue Socttie Pippen y Michael Jordan en su paso por los Bulls de Chicago de la NBA. Marruecos tuvo que soportar dos goles, en un ataque diferenciado por seis minutos. Primero, al minuto 60, Mbappé recibió el balón fuera del área y remató de media distancia. El gol entró junto al poste derecho, dejando sin opciones al arquero Yassine Bono.

Mbappé alcanzó los ocho goles en la competencia y ahora comparte el liderato de la tabla de goleo con Lionel Messi.

Dentro de poco tiempo, al 66’, Dembélé apareció con un disparo desde la frontal y el balón se metió a velocidad rozando el césped. La asistencia, claro, de Mbappé, que se coloca como el cuarto máximo asistidor (en lo que va del Mundial).

Mbappé ha registrado 10 participaciones en goles en cada uno de sus últimos dos Mundiales. Es el único jugador registrado desde 1966 que ha logrado esto en dos torneos diferentes. Es decir, ocho goles y dos asistencias en 2022 y 2026.

Además, Kylian obtuvo el mayor número de goles en rondas eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA con un total de 12.

Con el pase a Semifinales, tres jugadores de Francia alcanzan esta instancia por tercera vez consecutiva del Mundial: Mbappé, Dembélé y Lucas Hernández (2018, 2022 y 2026). El récord lo tiene Miroslav Klose, presente en cuatro seguidas (2002-2014).

Esta victoria es un bálsamo después de una semana difícil para Mbappé, que se ha defendido de todo en este Mundial. Ha respondido a las críticas racistas de la Senadora de Paraguay y ha cumplido a las aspiraciones de su país de regresar al trono.

Francia ha ganado dos Mundiales y disputado cuatro finales mundialistas: 1998, 2006, 2018 y 2022.

El primer título llegó como anfitrión en Francia 1998. En la final disputada en París, derrotaron 3-0 a Brasil con dos goles de Zinedine Zidane y otro de Emmanuel Petit. El segundo título fue en Rusia 2018, tras imponerse 4-2 a Croacia. Antoine Griezmann, Paul Pogba y Mbappé marcaron en aquella final, además de un autogol de Mario Mandžukić. Mbappé ya encabezaba el revelo generacional.

En este Mundial, Mbappé superó a Olivier Giroud (57 goles en 137 partidos en el periodo 2011 - 2024) como máximo goleador de todos los tiempos de Francia.

“Si empezara a jugar solo para demostrar que todos mis críticos se equivocan y para callarles la boca, creo que tendría que seguir jugando hasta los 80 años”, dijo Mbappé.