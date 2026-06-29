Escasez de talento impacta a la industria de centros de datos

Querétaro, Qro. Dos tercios de las empresas de centros de datos reportaron dificultades para cubrir vacantes en el último año, exhibiendo una brecha entre las necesidades del mercado y la formación de talento en el país, de acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), Juan Carlos Mondragón.

Este año la asociación presentó el primer Informe de Perfiles Data Center, que reunió información de empresas en México que están especializadas en tecnología, infraestructura crítica y operación de centros de datos; se encontró que la falta de profesionales se concentra en ingeniería eléctrica y mecánica (39%) y en mandos medios para operación de centros de datos (32 por ciento).

“Tenemos varios convenios aquí en Querétaro, tenemos ocho universidades en convenio, estamos impulsando a que realmente las universidades se preparen, hagan perfiles de acuerdo con lo que requerimos, pero realmente el sector no requiere algo extraordinario, requiere ingenieros eléctricos, mecánicos, no lo estamos logrando”, declaró.

El presidente de la MEXDC destacó que el desarrollo de la economía digital, así como la transición energética, requieren de talento especializado.

El informe focalizado en la industria, dijo, muestra una gran oportunidad, al igual que una brecha urgente. Los perfiles más demandados son los de operación y mantenimiento (23%), arquitectura para centros de datos (23%), diseño de infraestructura (19%) y gestión de energía (16%); este último perfil -añadió- es clave para el sector, al ser un insumo habilitador.

También se observó que únicamente 6% de las empresas están satisfechas con la preparación de los agregados y 67% reportan bajos niveles de satisfacción.

Los resultados del reporte, dijo, son un llamado de acción coordinada entre la industria, la academia y el gobierno, para alinear la formación con las necesidades del mercado.

La asociación tiene ocho convenios de colaboración con universidades de Querétaro, al ser la entidad que concentra gran parte de la industria de centros de datos. También puso en marcha programas de clases magistrales, visitas de estudiantes a centros de datos y un programa de becas, pero el reto -señaló- es escalar estas iniciativas y consolidar un ecosistema de talento que esté en línea con el crecimiento del sector.

De acuerdo con la MEXDC, el informe sobre capital humano evidencia una crisis de talento técnico calificado que compromete la capacidad de expansión y operación.

El Estudio de Mercado de Centros de Datos de la asociación proyecta que, hacia 2030, México llegará a 18,000 millones de dólares en inversión directa y más de 54,000 millones en inversión indirecta, lo que representará la generación de 100,000 empleos en esta industria.