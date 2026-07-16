Mundial 2026 incumplió expectativas económicas y de turismo: Deloitte

Guadalajara, Jal. Además que resultó muy inferior a lo esperado, el éxito económico del Mundial 2026 no se reflejó de la misma manera en las tres sedes mexicanas.

De acuerdo con el estudio "¿Qué sucede después del Mundial? El impacto económico en los negocios" elaborado por Deloitte, Monterrey fue la ciudad que obtuvo el mayor beneficio en términos de ocupación hotelera, mientras que Guadalajara enfrentó la mayor caída en ocupación, aunque logró compensarla con un incremento extraordinario en las tarifas.

La Ciudad de México, por su parte, registró una menor ocupación, pero elevó significativamente sus ingresos hoteleros gracias al aumento de precios.

De acuerdo con Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, Monterrey fue la única de las tres sedes donde la ocupación hotelera aumentó durante el mes del Mundial 2026. En junio de 2025 la ocupación promedio fue de 60.1%, mientras que en junio de 2026 ascendió a 64.2%, un incremento de cuatro puntos porcentuales. A ello se sumó un aumento cercano a 40% en la tarifa promedio, que alcanzó los 150.5 dólares por habitación.

"Monterrey podría ser la ciudad que más ganó por así decirlo... Es la única ciudad donde subió la ocupación", explicó el especialista. Al igual que en el resto de las sedes, la demanda hotelera mostró fuertes incrementos durante los días en que se disputaron los encuentros mundialistas.

El contraste fue Guadalajara. La capital jalisciense redujo su ocupación promedio de 63% a 57% entre junio de 2025 y junio de 2026, una caída de seis puntos porcentuales, la mayor entre las tres sedes. Sin embargo, el mercado respondió con un fuerte ajuste de precios: las tarifas prácticamente se duplicaron durante el torneo, lo que permitió compensar la menor demanda promedio.

Además, Guadalajara alcanzó niveles de ocupación de hasta 93% durante los días de mayor actividad del Mundial, reflejando un comportamiento altamente concentrado en torno a los partidos.

La Ciudad de México también registró una disminución en la ocupación hotelera, que pasó de 58.5% a 56.5%, es decir, dos puntos porcentuales menos respecto al año anterior. No obstante, el impacto sobre los ingresos fue favorable para la industria hotelera, ya que las tarifas promedio aumentaron 47%.

Durante los cuatro partidos disputados en la capital del país, la ocupación mostró picos de demanda dos días antes de cada encuentro, aunque posteriormente regresó rápidamente a sus niveles habituales.

Cifras bajas

De acuerdo con Daniel Zaga, tanto la derrama económica como el número de turistas que generó la justa mundialista, estuvieron por abajo de las expectativas previas.

El especialista informó que el país recibió una derrama económica de 2,543 millones de dólares por el Mundial, cifra 7% menor a la proyectada por Deloitte en febrero pasado. En tanto, los turistas que generó el evento mundialista, fueron apenas 494,000 de los cuales, 296,000 fueron nacionales y solo 198,000 extranjeros.

"En nuestros cálculos previos, estimábamos 836,000 turistas en total, de los cuales 556,000 eran nacionales y 280,000 extranjeros", precisó.

Según el estudio de Deloitte, la derrama económica por el evento deportivo es equivalente a 0.12% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y fue impulsada principalmente por el consumo asociado al torneo y las inversiones en infraestructura realizadas para la recepción de visitantes.

De acuerdo con Zaga, las tarifas dinámicas implementadas por la FIFA para los partidos de futbol, o precios ajustados con base en la demanda, convirtieron al estadio en una experiencia para un pequeño segmento de consumidores, lo que propició una menor atracción de turistas por los elevados precios de las entradas.

Conectividad aérea

En materia de conectividad aérea, el Mundial fortaleció principalmente el tráfico internacional hacia las ciudades sede, mientras que la demanda doméstica mostró un comportamiento más moderado.

En cuanto al movimiento de pasajeros durante junio de 2026, frente al mismo mes del año anterior, Guadalajara encabezó el crecimiento con un aumento de 11.5% en pasajeros internacionales, 3.4% en nacionales y un incremento total de 6%.

La Ciudad de México registró un avance más moderado, con un crecimiento de 1.5% en pasajeros internacionales, 4.5% en nacionales y 2.2% en el total.

Monterrey, en tanto, reportó un aumento de 10.3% en pasajeros internacionales y de 1.6% en nacionales, aunque el crecimiento total fue de apenas 0.3%, lo que sugiere que el impulso del turismo internacional fue parcialmente compensado por una menor dinámica del mercado interno.