Isaac del Toro rompió la comunidad de nicho

¿Recuerdan esas declaraciones de Isaac en las que repite que buscará más triunfos y a la vez, seguir siendo sencillo? Su personalidad conecta en ámbitos fuera del deporte. El podio en el Tour de Francia es una consecuencia más del buen momento de su carrera a los 22 años. De tres años a la fecha, el nombre Isaac del Toro es sinónimo de progreso e incluso, de una nueva etapa en México y en el mundo del ciclismo.

Es curioso que, en el piso 9 de las oficinas de MONEX de la ciudad de México, tienen una bicicleta que usó Isaac en 2023 y es el atractivo de clientes y visitantes. La bicicleta es parada obligatoria para tomarse fotos y eso, llama la atención de Héctor Lagos Dondé, presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Financiero MONEX.

“Bueno, mira, lo de Isaac ha trascendido totalmente el ámbito ciclista. En México, como todos sabemos, el futbol barre con todo lo demás, y pues ahora, coincidió el Tour de France con el Mundial de Futbol y aún así he recibido cantidad de WhatsApps de felicitaciones, con alegría y sorpresa. Isaac se ha convertido en un héroe nacional, la gente está aprendiendo poco o mucho del ciclismo. No sé cuánta gente había visto un Tour de France. La gente está viendo el surgimiento de Isaac, llenando un hueco en el país, porque faltaba alguien así. Un garbanzo de a libra”, dijo a El Economista.

Héctor Lagos es un entusiasta e inversionista del ciclismo. Desde el 2019 ha respaldado a A.R. Pro Cycling Team, un proyecto que tiene como objetivo colocar a ciclistas en el UCI World Tour (principal categoría del ciclismo de ruta profesional masculino), siendo el máximo estandarte Isaac del Toro. Para ello, lleva compromisos trianuales como patrocinador principal. El contrato actual termina su plazo en el 2028, y considera que, el efecto ‘del Toro’ ha animado a más marcas a ser parte del equipo, ya sea en especie, monetario o con colaboración.

“Además de sus capacidades deportivas, físicas, Isaac tiene una mentalidad que ayuda mucho a eso. No hay una declaración de él que pudiera verse arrogante. Siempre muestra sencillez y capacidad de mantener los pies en la tierra y sereno. La gente se identifica totalmente con él (...) Aquí se necesita todo, desde la genética, que el ciclista dé los números, que tenga mentalidad y cuente con los recursos. Todo es indispensable, no podemos dejar fuera una parte de la fórmula porque no dará el resultado y si lo estamos logrando, hay que seguir intentando”.

Días previos al Tour de Francia, el presidente de MONEX, visitó San Marino, Italia, donde está la base de operaciones del equipo, el mismo lugar del planeta donde Isaac inició su fogueo con la élite. Desde ahí, Melisa Cuevas, Directora General del A.R. MONEX, respondió a este diario ¿cómo han visto la trascendencia del efecto ‘del Toro’?

“A partir de la victoria en el Tour de l'Avenir 2023 empezó a crecer la comunidad, pero todavía ciclista. Los que somos de este nicho, obviamente, entendíamos la importancia y relevancia de lo que estaba pasando al tener un mexicano ganador. Hoy, después de lo que estamos viviendo, es bello ver cómo se siguen compartiendo los valores del proyecto A.R MONEX, justamente está impactando a los jóvenes mexicanos. Realmente, no importando en qué disciplina esté, todo México voltea a verlo. Está representado a toda una nación y a la comunidad mexicana que está en el extranjero. Ya se rompió esa comunidad de nicho. Incluso, con sus triunfos anteriores, todavía la gente no lograba saber todo lo que estaba logrando. Con el Tour de France, ya se ve claro, de qué estamos hablando”.