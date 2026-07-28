Exministro de Bolivia es detenido por caso de gasolina contaminada que dañó más de 30,000 vehículos

La policía de Bolivia detuvo este martes a un exministro del gobierno del presidente Rodrigo Paz, como parte de una investigación por la compra estatal de gasolina contaminada que dañó más de 30,000 vehículos, informaron autoridades.

Algunos diputados habían adelantado previamente a la prensa un informe de investigación del parlamento, que responsabiliza a altos funcionarios por falta de controles de calidad, entre ellos al exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, que dejó el cargo en abril.

El economista de 54 años fue detenido en La Paz y llevado esposado a la Fiscalía, y luego transportado a una dependencia policial, según imágenes de medios locales.

"Gracias a la denuncia que presenté (...), hoy se logró la aprehensión del exministro" Medinaceli, "un paso importante para que los verdaderos responsables por la gasolina basura respondan ante la justicia", dijo la diputada de oposición Lissa Claros, en una publicación en sus redes sociales.

Las denuncias por averías en motores empezaron a masificarse en enero, luego de que el centroderechista Rodrigo Paz decidiera poner fin a los subsidios a los carburantes con la promesa de asegurar su suministro y terminar con las largas filas de espera en las gasolineras.

Según datos de la empresa estatal petrolera YPFB, hasta fines de junio se recibieron más de 70,000 reclamos por daños. Unos 36,000 propietarios ya fueron compensados económicamente.

Medinaceli fue ministro de Hidrocarburos desde el inicio del gobierno de Paz, en noviembre de 2025, hasta su relevo en abril de este año.