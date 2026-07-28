Regresan los militares al Perú de Fujimori

Lima. Keiko Fujimori asumió ayer la presidencia de Perú, anunciando que las fuerzas armadas liderarán temporalmente las operaciones de seguridad en zonas de emergencia en busca de frenar la delincuencia y la ola de extorsiones en el país.

Para liderar la política de seguridad, la flamante mandataria designó más tarde como Ministro de Interior a César Astudillo Salcedo, un general retirado del Ejército que fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú.

“Juro (...) que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la república que me ha confiado la nación para el período 2026-2031”, dijo Fujmori, la segunda mujer en tomar el poder del país andino tras Dina Boluarte (2022-2025), aunque es la primera a través del voto directo.

El Subsecretario de Estado Christopher Landau se reunió con Fujimori antes de la toma de mando. Según la oficina de la presidencia, el funcionario prometió el apoyo de Washington a Perú para combatir el crimen.

La nueva mandataria dijo en su discurso en el Congreso que impulsará la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración económica y comercial entre Perú, Chile, Colombia y México, para elevar la competitividad y apuntar a mercados de Asia.

“Debemos tener el valor de mirar nuestra realidad de frente, sin anestesia, sin maquillaje y sin medias verdades”, manifestó en su discurso.

En su discurso dedicó varios minutos al tema de la seguridad.

“Durante los estados de emergencia, las fuerzas armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno hasta devolver esos territorios a los ciudadanos”, expresó Fujimori en su discurso de investidura.

“Mucho terror”

“Estoy muy de acuerdo con sus promesas”, dice Nelly Vega, ama de casa de 68 años. “Nos va a llevar a algo mejor. Estamos en un país con mucho terror”, agrega.

Pero Keiko Fujimori todavía no convence a muchos que ven a su partido como uno de los responsables de la inestabilidad política que atraviesa Perú desde hace una década.

“No le tengo fe, pero qué podemos hacer: la mitad del Perú se dividió”, manifestó Franklin González, un trabajador independiente de 62 años, en el centro de Lima.

Antes de que Fujimori comenzara su discurso frente a presidentes invitados, como Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador, legisladores del partido de izquierda del excandidato Roberto Sánchez abandonaron el Congreso en protesta por la toma de mando.

Las diferencias iniciaron pronto.