Trump recibe a Netanyahu y Zelenski en la Casa Blanca

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un momento en que las guerras en Irán y Ucrania se encuentran en fases críticas.

Las relaciones del mandatario estadounidense con ambos líderes son notablemente diferentes. Mientras que los lazos con Zelenski han mejorado a medida que Ucrania frena los avances rusos, Netanyahu llega en medio de la creciente frustración de la Casa Blanca por la falta de avances hacia una solución del conflicto con Irán.

Antes de su reunión con el israelí, Trump expresó su irritación de que se hubieran hecho públicos los detalles de los puntos que Netanyahu tenía previsto tratar sobre Irán. Particularmente sobre la montaña Pickaxe; en la mira del israelí.

“Fue una reunión extremadamente positiva. El primer ministro y el presidente mantuvieron una conversación excelente y profunda sobre los principales temas de actualidad, entre los que destaca Irán”, declaró una fuente a los periodistas, y agregó que ambos dirigentes reafirmaron “su compromiso inquebrantable” de impedir que Irán se haga con un arma atómica.

Sistemas Patriot

Trump se reunió previamente con Zelenski con quien abordó los esfuerzos para reactivar las conversaciones de paz y un acuerdo para que Ucrania fabrique misiles Patriot.

“Hablamos sobre las licencias para fabricar interceptores para los Patriot y otras ideas que podrían ser de ayuda”, afirmó Zelenski.