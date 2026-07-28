Oro perdió con el foco puesto en la decisión de la Reserva Federal

El oro cayó el martes lastrado por la fortaleza del dólar, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal al término de su reunión de dos días de esta semana, con el fin de obtener pistas sobre la dirección de las tasas de interés de Estados Unidos.

El oro al contado cayó 0.7%, a 4,045.29 dólares por onza mientras que los futuros del oro estadounidense con vencimiento en agosto bajaron 0.8%, a 4,045.20 dólares.

El dólar se mantuvo estable el martes cerca de su máximo de un mes, lo que encareció el oro, cotizado en dólares, para los compradores extranjeros.

“Los elevados precios de la energía siguen siendo una preocupación inflacionista para los miembros de la Fed, y el esperado giro hacia una política más restrictiva por parte de la Fed ha impulsado al alza las expectativas de alza de las tasas y el dólar estadounidense, lo que ejerce presión sobre el mercado del oro”, afirmó David Meger, director de Operaciones con Metales de High Ridge Futures.

El oro ha caído alrededor de 24% desde que comenzó la guerra en Medio Oriente a finales de febrero, presionado por las expectativas de que la inflación provocada por la guerra podría mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo.

Aunque el oro se considera una cobertura a largo plazo contra la inflación, el aumento de las tasas de interés suele lastrar este metal que no genera rendimiento.

Los inversionistas esperan ahora la decisión de la Fed y las declaraciones de su presidente Warsh el miércoles. Los operadores estiman que hay 71% de probabilidades de que los responsables de la política monetaria mantengan las tasas de interés sin cambios el miércoles, mientras que prevén 74% de probabilidades de una subida de tasas en la reunión del banco central de septiembre.

Los datos sobre el gasto en consumo personal de Estados Unidos correspondientes a junio, que se publicarán el jueves, también figuran en la agenda de esta semana, y se espera que los inversionistas busquen nuevas pistas sobre la política monetaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington tiene “buenas conversaciones” con Irán y que existía la posibilidad de un acuerdo. Sin embargo, señaló que los ataques se reanudarían si las negociaciones fracasaran, mientras que Irán hizo declaraciones similares sobre posibles represalias.

La plata al contado bajó 1.8% hasta los 57.36 dólares por onza, el platino cedió 0.1% hasta los 1,619.25 dólares y el paladio cayó 1.6% hasta los 1,271.05 dólares.