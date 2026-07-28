Fitch advierte sobre un importante riesgo crediticio a nivel mundial por la IA

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) y el riesgo de una corrección se están perfilando como importantes riesgos crediticios a nivel mundial, según ha advertido la agencia de calificación, Fitch, lo que se suma a la creciente preocupación de que el vertiginoso aumento de las valoraciones tecnológicas y el gasto sin precedentes en IA puedan estar adelantándose a unos rendimientos futuros inciertos.

En su informe Global Risk Outlook del tercer trimestre, Fitch señaló que el panorama crediticio sigue estando dominado por dos riesgos a corto plazo: la creciente vulnerabilidad ante una corrección del mercado relacionada con la IA y la continua incertidumbre vinculada al conflicto entre Estados Unidos (EU) e Irán.

La agencia de calificación se hizo eco de las recientes advertencias de los organismos reguladores mundiales de que el auge de la IA se ha entrelazado cada vez más con el crecimiento económico y con los mercados de capitales, especialmente en EU, lo que aumenta los riesgos de una posible caída importante de los mercados.

“La magnitud de la inversión en IA es tal que la exposición de la economía y del mercado de capitales en su conjunto a una corrección de este tipo es significativa”, afirmó Fitch.

Valoraciones cercanas a las del boom de las puntocom

La advertencia, la más contundente emitida hasta la fecha por una de las principales agencias de calificación, se produjo cuando las acciones asiáticas relacionadas con la IA volvieron a desplomarse ayer, en medio de la preocupación sobre quién está financiando el auge del gasto y de los indicios de una creciente competencia por parte de China.

El informe de Fitch destaca que la relación precio-beneficio ajustada cíclicamente del índice S&P 500 de EU ha subido a niveles cercanos a los observados durante el boom de las puntocom de finales de la década de los 90, mientras que la emisión de bonos corporativos estadounidenses se disparó 26% en el primer semestre del 2026, impulsada en gran medida por la captación de fondos relacionada con la IA.

Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle y SpaceX emitieron conjuntamente 182,000 millones de dólares en bonos con calificación de inversión, informó Fitch.