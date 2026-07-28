Visa despedirá al 7% de su plantilla

Visa tiene previsto recortar el 7% de su plantilla, lo que supone unos 2,600 puestos de trabajo, afirmó el martes un portavoz de la empresa, en un intento por aumentar la eficiencia de la firma de procesamiento de pagos, unos seis meses después de que su principal competidor llevara a cabo una medida similar.

Los recortes de plantilla afectarán sobre todo a los equipos de tecnología y de producto.

"Tengo la profunda convicción de que estamos haciendo lo correcto para Visa, nuestros clientes y nuestros socios", escribió el presidente ejecutivo, Ryan McInerney, en una nota interna dirigida al personal, cuyos extractos fueron confirmados por el portavoz de la empresa.

Asimismo, indicó que la compañía seguirá impulsando la eficiencia "con el fin de reinvertir en nuestras oportunidades de mayor potencial".

Las operaciones de Shein en Estados Unidos están siendo investigadas por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), reveló la plataforma de comercio electrónico de moda rápida en el marco de su salida a Bolsa en Hong Kong.

La investigación de la FTC se refiere a las operaciones comerciales de Shein en Estados Unidos.

"El resultado de la investigación, ya sea mediante un acuerdo o de otro modo, podría obligarnos a realizar pagos monetarios significativos que podrían tener un efecto adverso sustancial en nuestra situación financiera y en los resultados de nuestras operaciones", señaló la empresa en el documento.

El gigante tecnológico Apple ofrecerá planes de renta en Estados Unidos para alquilar un iPhone por un periodo de hasta dos años y con precios a partir de 17.99 dólares al mes, a través de una alianza con la financiera Klarna.

El programa, denominado Upgrade, estará disponible tanto en las tiendas físicas de Apple como en su sitio web.

Tras pasar por una verificación de crédito preliminar, los clientes podrán acceder a un contrato de arrendamiento de uno o dos años para un iPhone. Habrá una opción similar para el Apple Watch, así como contratos de arrendamiento de dos o tres años para sus dispositivos Mac y iPad.

El anuncio se produce a un mes de que la compañía tecnológica aumentara el precio base de la Mac y el iPad en al menos 100 dólares, con incrementos de más de 1,000 dólares en algunos modelos.

Grupo Traxión, empresa de transporte y logística, realiza una migración de sus servicios de carga para que sean operados por terceros, con la intención de mitigar el impacto que está generando en el segmento de carga el incremento en los precios del combustible, así como disrupciones en la demanda.

La medida también considera incrementos en precios y la reducción de activos no rentables, informó Traxión en el marco de su reporte del segundo trimestre y como parte de una estrategia más amplia con la que busca generar ahorros por 500 millones de pesos.

Traxión registró a nivel consolidado un avance de 36.2% en los ingresos del segundo trimestre.

accionesyreacciones@eleconomista.mx