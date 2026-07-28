Santander México alcanza, por primera vez, el billón de pesos en cartera de crédito

Por primera vez en su historia, Santander México rebasó el billón de pesos en su cartera de crédito total.

Al cierre del segundo trimestre del 2026, el banco de origen español acumuló un monto ligeramente superior al billón de pesos, lo que, de acuerdo con la entidad, refleja la confianza de los clientes.

“Este trimestre hemos llegado a una cifra histórica en la cartera de crédito total al superar el billón de pesos. Nos enorgullece que nuestra actividad crediticia sea el respaldo para que millones de clientes, desde jóvenes, emprendedores, empresarios, mujeres que inician sus micronegocios y familias que adquieren su vivienda o su automóvil, encuentren en Santander México a un aliado de largo plazo para sus proyectos”, expresó al respecto Felipe García Ascencio, director general de Grupo Financiero Santander México.

Agregó: “Es también nuestra forma de seguir impulsando el desarrollo económico y el progreso del país. Es el resultado del compromiso de largo plazo y de arraigo que tenemos en México”.

En el marco de la presentación de sus resultados financieros al cierre del segundo trimestre del año, la institución explicó que la cartera de crédito total aumentó 7.7% de manera interanual.

Dentro de la cartera de crédito de Santander México, destacaron los crecimientos interanuales de 7.5% de individuos (compuesta por autos, tarjetas, hipotecas y otros de consumo) y 7.8% en la cartera comercial (conformada por empresas, corporativos, pymes y entidades gubernamentales).

En detalle, informó el grupo, al cierre del segundo trimestre, se reportaron crecimientos interanuales en auto de 18.8%; en hipotecas de 8.5%; en corporativos de 72.2%, y en pymes de 6.0 por ciento.

El Índice de Morosidad (IMOR) se situó en 2.35% a junio del 2026, comparado con el 2.31% en junio de 2025 y el 2.19% en marzo del 2026.

Por otra parte, al cierre de junio de 2026, los depósitos totales ascendieron a 986,920 millones de pesos, con un crecimiento de 1.7% interanual, el cual estuvo impulsado por los de exigibilidad inmediata y a plazo, que aumentaron 1.4% y 2.5%, respectivamente, manteniendo una estructura de fondeo diversificada.

Utilidad crece semestre contra semestre

Santander México reportó que en el acumulado del primer semestre del 2026, la utilidad neta alcanzó 18,351 millones de pesos, un incremento de 14.2% interanual, respaldado por el sólido desempeño de los ingresos recurrentes, la disminución de otros egresos de la operación y una gestión disciplinada de los gastos, que compensaron mayores provisiones.

En tanto, en el segundo trimestre la utilidad neta fue de 8,400 millones de pesos, que representó una disminución de 3.0% interanual, reflejando el efecto de mayores provisiones, otros egresos de la operación y mayores impuestos.