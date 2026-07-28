Guido Pizarro es el primer entrenador cortado en el Apertura 2026

Guido Pizarro es el primer entrenador que pierde su trabajo en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Renunció a Tigres este 28 de julio.

El argentino asumió la dirección técnica en marzo de 2025 de manera abrupta, ya que estaba registrado como jugador de los felinos en ese torneo (Clausura 2025). Reemplazó al serbio Veljko Paunovic, que todavía no llegaba a un año en el cargo.

Pizarro dirigió a Tigres a lo largo de 74 partidos con balance de 33 triunfos, 22 empates y 19 derrotas. Sin embargo, no logró títulos. Sus máximos alcances fueron los subcampeonatos del Apertura 2025 en Liga MX y de la Concachampions 2026 (perdió ambas finales contra Toluca).

En el recién nacido Apertura 2026 todavía no había ganado. Empezó con derrota por 3-1 en su visita a Xolos y empató 2-2 con Atlético de San Luis en casa, en el Estadio Universitario (‘El Volcán’).

No obstante, en una carta dirigida a todo público, el argentino descartó que su decisión fuera a raíz de estos marcadores.

“Quiero dejar claro que no es una decisión motivada por los resultados, sino la consecuencia de un proceso de conversaciones y reflexión sostenido en el tiempo”, especificó el timonel de 36 años.

Por otra parte, dejó entrever fisuras en su relación con las cabezas del equipo, encabezadas por Carlos Emilio González, nombrado presidente apenas en junio de este año.

“Siempre he creído que un entrenador debe liderar desde la convicción plena. Y sostengo que esta profesión exige una convicción global. Cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable con el club, con el grupo, con la afición y conmigo mismo es dar un paso al costado”.

Pizarro se consolidó como ídolo de Tigres durante 13 años. Como mediocampista defensivo, fue fichado en 2013 desde el Lanús de su país. De 2017 a 2018 tuvo un fugaz paso con el Sevilla de España y regresó con el club de Nuevo León para una última etapa de 2018 a 2025.

Conquistó nueve títulos como futbolista de Tigres, siendo parte de un hecho histórico al ganar la Concachampions 2020, la primera estrella del club a nivel región.

Ya en el rol de entrenador, su percepción cambió no sólo por las finales perdidas, sino por la salida de algunos ídolos por la puerta de atrás, entre ellos, Javier Aquino, Rafael Carioca y André-Pierre Gignac, aunque las críticas en estas bajas fueron compartidas con la directiva.

Finalmente, Pizarro describió que se marcha de la institución sin ningún tipo de conflicto y anhelando continuar en la profesión de director técnico.

“Me voy tranquilo y en paz, sabiendo que di todo lo que tenía en cada etapa (jugador y entrenador) y que siempre trabajé con compromiso, respeto y absoluta dedicación por este escudo. Seguiré construyendo mi carrera con la misma exigencia con la que llegué hasta acá”.

Tigres afrontará cinco partidos en un plazo de 15 días: visitando a Querétaro y Atlas en Liga MX y contra Real Salt Lake, Minnesota United y Vancouver Whitecaps en la fase de grupos de la Leagues Cup, peleando por un pase a cuartos de final.

Por lo pronto, la directiva asignó a Hernán Elizondo, entrenador de la categoría sub 21, como reemplazo interino de Guido Pizarro. Su auxiliar será el director técnico de la sub 19, Carlos Turrubiates, al menos para el partido contra Querétaro este 1 de agosto.

Tigres se encuentra en la posición 15 del Apertura 2026 con un punto de seis posibles, sólo por delante de León, Santos y Bravos, que siguen en cero.