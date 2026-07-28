Ataque de Irán empaña baja del crudo; subió 4% en apertura en Asia

Los precios del petróleo retrocedieron el martes y sumaron su tercer día consecutivo con caídas, con lo que llevó a los referenciales a bajar hasta 18% en dicho periodo. El descenso se debió a la pausa temporal en los ataques de Estados Unidos e Irán y señales de una menor demanda global. Todo cambió.

Por la noche del martes en el mercado asiático el Brent subía 3.9 a 85.26 dólares el barril y el WTI ganaba 4.55% a 82.87 dólares el barril.

Ello, luego que el ejército estadounidense anunció que interceptó varios misiles balísticos lanzados por Irán contra las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente y añadió que sus fuerzas permanecen “vigilantes”.

El comunicado del Comando Central de Estados Unidos no mencionó la ubicación exacta que Irán habría intentado atacar.

El martes, los futuros del crudo Brent retrocedieron 6.28 dólares, o 7.11%, a 82.08 dólares el barril, el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos descendió 3.35 dólares, o 4.06%, a 79.26 dólares el barril. La mezcla mexicana de exportación cerró en 75.17 dólares por barril, una baja de 4.02 dólares o 5.08 por ciento.

La caída en el precio del crudo se extendió por tercera jornada al hilo, con ello, los marcadores apuntan un descenso de 18.01% para la mezcla mexicana, 18.45% pare el Brent y 14.11% para el el WTI .

En lo que va del presente año, el crudo mexicano sube 40.19%, el Brent 34.89% y el WTI avanza 38.04 por ciento.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base dijo que las presiones a la baja también se deben a especulación de que Irán y Omán están en conversaciones para reanudar el cruce de buques a través del Estrecho de Ormuz.

Expertos de Banorte, detallaron que los precios del petróleo extendieron las fuertes pérdidas a medida que crece el optimismo sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

“Sin embargo, prevalece la cautela en la región ya que el tránsito a través del Estrecho de Ormuz se mantiene prácticamente detenido”, añadieron.

Analistas de Scotiabank dijeron que “Donald Trump afirmó que Estados Unidos mantiene buenas conversaciones con Irán, aunque advirtió que podría reanudar los ataques si las negociaciones fracasan; al mismo tiempo, milicias respaldadas por Teherán atacaron a aliados estadounidenses en el Golfo, mientras imágenes satelitales mostraron daños en dos centros de datos de Amazon en Baréin, reforzando las afirmaciones iraníes de haberlos atacado”.

OPEP+ suspenderá alza de producción

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) suspenderá sus aumentos graduales de la producción petrolera a partir de septiembre y durante el resto de 2026, ya que necesita mantener nuevas conversaciones antes de decidir sus cuotas para 2027, indicaron cuatro fuentes.

Esta pausa pondría fin a varios meses de aumentos del bombeo, que se han quedado en gran medida en el papel, ya que la guerra en Irán obligó a los miembros de Medio Oriente a recortar sus exportaciones.

El debate sobre las cuotas del próximo año podría poner a prueba la cohesión de la alianza, ya que algunos miembros buscan objetivos más ambiciosos y organismos de previsión como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirman que la oferta podría superar a la demanda.

Es probable que siete miembros clave de la OPEP+, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán, aumenten el 2 de agosto su objetivo de producción en unos 188,000 barriles por día para septiembre, la misma cifra que se mantuvo para junio, julio y agosto, informaron fuentes del grupo a Reuters la semana pasada.

El aumento de septiembre completaría la retirada gradual del recorte de oferta de 1.65 millones de barriles por día acordado inicialmente en 2023, cuando el grupo aún contaba con Emiratos Árabes Unidos, que abandonó la OPEP apenas en mayo pasado.

“No habrá más cambios durante el resto del año”, afirmó una de las cuatro fuentes. “Se mantendrán los niveles actuales de producción hasta que las nuevas cuotas entren en vigor en enero de 2027”.

Todas las fuentes hablaron a cambio de mantenerse en el anonimato y señalaron que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva. Ni la OPEP ni las autoridades rusas respondieron a las solicitudes de comentarios.

Es probable que la política de producción de la OPEP+ para 2027 se vea influida por una serie de factores, tanto externos como internos.

El grupo petrolero tiene en vigor una última ronda de recortes de producción hasta finales de 2026, un recorte de 2 millones de barriles diarios que data de 2022 y que se aplica a la mayoría de los miembros.

En revisión

Además, una de las fuentes indicó que la OPEP+ está llevando a cabo una revisión de la capacidad de producción petrolera de sus miembros, que se utilizará para establecer las bases de referencia de producción de 2027.

A partir de estas cifras se fijan las cuotas y el grupo necesita conocer el resultado de esta revisión antes de decidir los próximos pasos, agregó.

Al mismo tiempo, algunos miembros del grupo petrolero, entre ellos Irak, están presionando para que se aumenten las cuotas individuales a fin de reflejar una mayor capacidad.

Otro factor relevante son las perspectivas del mercado petrolero para 2027, que, según las previsiones de la AIE, registrará un superávit significativo dependiendo de si se reanudan los flujos a través del Estrecho de Ormuz. (Con información de agencias).