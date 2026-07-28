Venezuela convoca al embajador de Irán y exige el cese de expresiones despectivas

Venezuela convocó el martes al embajador de Irán para entregarle una nota de protesta por "expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades" venezolanas por parte de Teherán, hasta ahora uno de los principales aliados de Caracas.

La cancillería exigió "el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre" de Venezuela, según un mensaje publicado en la cuenta en X del ministerio de relaciones exteriores venezolano.

Autoridades venezolanas consultadas por la AFP no aclararon a qué declaraciones se referían.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo recientemente que Irán "no es Venezuela", en aparente relación con el operativo con el que Estados Unidos derrocó en cuestión de horas al presidente Nicolás Maduro y puso de su lado al gobierno encargado, según una entrevista divulgada en redes sociales.

El llamado a consultas podría marcar un viraje en los vínculos de Caracas y Teherán, ya que ambos países han sido aliados fieles desde que el difunto presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999.

En la últimas décadas forjaron una relación cercana por compartir "enemigos comunes" como Estados Unidos y firmaron acuerdos en los sectores petroquímico, minero, de salud y de educación, cuyos contenidos no se hicieron públicos.

En 2025, Irán envío entre otras cosas 1.5 millones barriles de gasolina a Venezuela, un país sumido en una enorme crisis económica e incapaz de refinar su propio petróleo.

Ese mismo año, abrió sus puertas en Caracas el primer supermercado iraní, sujeto a sanciones estadounidenses.

Sin embargo, desde la captura de Maduro en enero, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, restableció relaciones con Estados Unidos rotas en 2019 y gobierna bajo una fuerte presión de Washington.

Algunos observadores hablan de una "tutela estadounidense", mientras que el presidente Donald Trump ha reiterado en numerosas ocasiones su satisfacción con el trabajo de Rodríguez. Está previsto que negociaciones entre el gobierno y la oposición inicien a partir del 1 de agosto con el respaldo estadounidense.