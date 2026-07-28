Colombia, con déficit en mayoría de países donde cierra embajadas

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, mantiene su línea de recorte del Estado y anunció el cierre de 14 embajadas. Los países que dejarán de contar con representación diplomática de Colombia son Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

De las 14 embajadas que cerrará el nuevo presidente, Colombia registra un déficit comercial con seis de esos países. En conjunto, la balanza comercial con esas naciones fue de -2,132.4 millones de dólares. Hungría concentra el mayor déficit, al registrar la diferencia más amplia entre las exportaciones y las importaciones. Con el país europeo, Colombia registra un déficit de 1,093.9 millones de dólares, resultado de exportaciones por 25.67 millones de dólares e importaciones por 1,119.65 millones de dólares.

Los otros países con los que Colombia registra un déficit son Rumania, con 1,027.97 millones de dólares; Chequia, con 867.74 millones de dólares; Malasia, con 525.46 millones de dólares; Argelia, con 283.17 millones de dólares; y Sudáfrica, con 16.11 millones de dólares.

Por el contrario, el mayor superávit comercial se registra con Cuba. A mayo, las exportaciones a la isla ascendieron a 565.85 mdd, mientras que las importaciones fueron de 30.65 mdd.