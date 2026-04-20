Cancún será vigilado por la Secretaría de la Defensa durante el Mundial

Cancún QRoo.- Aunque no será sede de ningún partido de la Copa del Mundo, Cancún está incluido en las zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la celebración del Mundial de Futbol.

Los operativos previstos se desplegarán en los llamados Fan Fest autorizados por la FIFA, a realizarse en el Zócalo de la Ciudad de México; Plaza de la Liberación en Guadalajara; Parque Fundidora" en Monterrey y el Malecón Tajamar en Cancún.

Otros sitios que también serán vigilados son el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, específicamente alrededor del Ángel de la Independencia; la Macroplaza en Monterrey y los alrededores de la Glorieta de la Minerva en Guadalajara, se lee en acuerdo publicado el Diario Oficial de la Federación.

También se menciona que la seguridad estará a cargo del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI), con capacidad para interceptar aeronaves que ingresen sin autorización a las zonas mencionadas.

Además podrá inutilizar drones mediante interferencia de señales. Las zonas de vigilancia abarcarán un radio de hasta 111 kilómetros alrededor de los estadios sede, los sitios donde se realizarán los Fan Festival y las plazas o espacios donde tradicionalmente se celebran campamentos en cada ciudad.

El acuerdo, emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), entrará en vigor el 11 de mayo de 2026 y permanecerá vigente hasta el 20 de julio, un día posterior a la conclusión del Mundial.