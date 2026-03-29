Selección Mexicana requiere llegar al Mundial con sus fans

A México le quedan cuatro partidos amistosos antes de recibir la inauguración del Mundial FIFA ante Sudáfrica, el 11 junio. Viene el enfrentamiento contra Bélgica, Ghana, Australia y Serbia, este último a jugarse el 4 de junio. Sin embargo, no solo son partidos que ayudarán a definir al equipo base tricolor, también es una exhibición ante los fans.

La reapertura del estadio Azteca, hoy en manos del banco Banorte, prometía ser un escenario de armonía entre los aficionados y la Selección, pero de nuevo, la decepción embargó el ambiente de 81,344 asistentes. El marcador en ceros ante Portugal no pagó bien a los fans que llegaron a invertir hasta 15,000 pesos en un boleto. El gancho en un principio había sido la ilusión de conocer al goleador Cristiano Ronaldo y de ver los 300 millones de dólares en remodelaciones.

Foto EE: Eric Lugo

México no ha perdido sus cuatro partidos amistosos de este año (incluyendo a los lusos), pero aún así, en la noche que el inmueble reabrió las puertas, el resultado no cumplió con las expectativas de un juego que reflejara a una de las cuatro selecciones más valiosas del mundo. La nómina de Portugal (841 millones de euros) supera seis veces el valor del plantel de México. No se notó la jerarquía, no se notó que los cambios en la banca elevarán el ritmo del juego o llegaran los goles. El entrenador Roberto Martínez hizo notar la ausencia de emoción: “creo que el partido necesitaba un gol para que se hubiera abierto, porque creo que para el aficionado no fue un partido tan bueno, pero lo fue a nivel táctico”, dijo en la conferencia post partido.

No solo eso, el técnico José Mourinho (que dirige hoy al S. L. Benfica) criticó horas después el marcador. Guió al Real Madrid por tres años, entre 2010 y 2013 y por ende, conoce la diferencia que hace CR7 en un equipo: “Quita a Cristiano Ronaldo y Portugal parece un equipo del montón. La gente dice que no deberían convocarlo. Bien, hoy no jugó y vieron el resultado".

Foto EE: Eric Lugo

Los aficionados mexicanos cambiaron la emoción en el preludio del partido por el grito homofóbico y abucheos a algunos seleccionados mexicanos a excepción de Armando “la Hormiga” González, el canterano de Chivas y de Paulinho, el campeón de goleo con Toluca, que visitó el jersey rojo. Aún queda tiempo para la convocatoria definitiva (30 de mayo) pero al menos, durante los siguientes cuatro partidos amistosos, Javier Aguirre debe elegir a los jugadores de Liga MX. Esa lista maneja otra fecha límite: el 11 de mayo.

Foto EE: Eric Lugo

La reapertura del estadio tras 22 meses cerrado por remodelación fue también un ensayo de la logística que tendrá el Mundial en la CDMX. El pago cashless, el transporte público, el acceso QR y el comercio informal que vende souvenirs alejados a más de 1 km del estadio. En un recorrido por la colonia Santa Úrsula, este diario presenció el ambiente de los vecinos, arriba de las azoteas, quemando bengalas, gritando las porras. En los negocios locales, venden todo tipo de marcas de cerveza, bebidas y productos que no corresponden a la cartera de patrocinios de la FIFA, solamente, que se hace con discreción. La emoción de los vecinos a la redonda del estadio es la ambivalencia a las quejas durante las obras públicas y del estadio. Pero sobre Periférico se plantaron manifestantes contra la gentrificación, el Mundial, el aumento en los precios de las rentas, la escasez del agua. El día que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino conoció el estadio sede de la inauguración del Mundial 2026, se presenciaron todas las ambivalencias que detona el megaevento. No todos entrarán al estadio a ver un partido, pero es promovido como el Mundial de todos. El acceso al Fan Fest, las pantallas gigantes y los eventos sociales activará la economía impulsada por la industria del futbol.

Foto EE: Eric Lugo

Resultados de la Selección en 2026:

Amistosos:

Panamá 0-1 México

Bolivia 0-1 México

México 4-0 Islandia

México 0-0 Portugal

Próximos juegos amistosos

México vs Bélgica

31 de marzo

Estadio Soldier Field

México vs Ghana

22 de mayo

Estadio Cuauhtémoc

México vs Australia

29 de mayo

Estadio Rose Bowl

México vs Serbia

4 de junio

Estadio Nemesio Diez