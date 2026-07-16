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FGR informa la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo
La FGR señaló que como resultado de una investigación "solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto 'N'".
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, en Ensenada.
A través de una publicación, la FGR señaló que como resultado de una investigación "solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto 'N'".
La Fiscalía calificó la investigación como de "alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California".
En breve más información.