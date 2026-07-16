Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana cierra con pérdidas; acciones de Banorte lideraron las caídas
Los índices locales cayeron en un mercado preocupado por la guerra entre Estados Unidos e Irán y la posibilidad de que el conflicto alimente la inflación.
Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales cayeron en un mercado preocupado por la guerra entre Estados Unidos e Irán y la posibilidad de que el conflicto alimente la inflación.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, descendió 0.07% a 66,356.09 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.04% a 1,335.97.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de Grupo Financiero Banorte, con 1.67% a 180.39 pesos, seguida por la de Banco del Bajío, con 1.55% a 57.35 pesos, y GAP, con 1.34% a 391.76 pesos.
Los inversionistas continúan atentos a las noticias sobre Oriente Medio después de que Irán calificó al estrecho de Ormuz como una "línea roja" inamovible. La sesión también la macaron indicadores laborales y de consumo sólidos en Estados Unidos.