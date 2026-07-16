Wall Street cierra la jornada con pérdidas; destaca caída del sector tecnológico

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Las referencias estadounidenses descendieron, con los fabricantes de chips liderando la presión, en un mercado preocupado por la guerra en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.20% a 52,552.97 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cayó 0.51% a 7,533.77 unidades. El Nasdaq Composite perdió 1.47% a 25,881.95.

Los ataques en Oriente Medio aumentaron las preocupaciones por un repunte en la inflación. Irán calificó al estrecho de Ormuz como una "línea roja" inamovible y advirtió que responderá cualquier ataque de Estados Unidos contra su infraestructura energética.

Por otra parte, el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada cayó, apuntando a una estabilidad continua del mercado laboral. Las ventas minoristas aumentaron moderadamente en junio en Estados Unidos.

La debilidad se concentró en los fabricantes de chips, incluso después de que TSMC (-2.32%), reportó un aumento de 77% en sus utilidades trimestrales. El índice SOX de semiconductores de Filadelfia (-4.24%) retrocedió y los títulos de Nvidia (-2.40%) bajaron.

Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la sesión con ganancias. El sector de tecnologías de la información (-1.85%) lideró las pérdidas, seguido por el de servicios de la comunicación (-1.84%), que incluye a Alphabet (-4.44%) y Meta Platforms (-2.46%).