Ebrard informa al CCE la fecha de la tercera ronda de negociaciones con EU sobre el T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos sobre el acuerdo comercial entre ambos y Canadá (T-MEC) se realizará en la Ciudad de México el 21, 22 y 23 de julio.

Ebrard y los representantes del CCE, encabezados por su presidente, José Medina Mora, se reunieron en privado este jueves en la Ciudad de México.

Entre otros, participaron además Alejandro Malagón (Concamin), Sergio Contreras (Comce), Diego Cosío (Antad), Juan Cortina, Jorge Esteve (CNA), Regina García Cuéllar (ABM), Vicente Gutiérrez Camposeco y Pedro Pacheco Villagran.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, Ebrard conversó con los representantes empresariales sobre el estado que guarda la negociación comercial con Estados Unidos, enfatizando la posición preferente que mantiene frente al resto de los países del mundo, al poder pagar arancel cero en el alrededor de 85% de las importaciones estadounidenses desde México.

Se habló de cómo esa posición está permitiendo a México consolidarse como el mayor exportador a la Unión Americana. Ebrard acordó con los representantes empresariales mantener estrecho diálogo y una posición común de cara a las conversaciones de la próxima semana.

En abril pasado, el CCE, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) plantearon que más aranceles impuestos a México por la administración del presidente Donald Trump afectarán también a Estados Unidos por la integración entre ambas economías.

Esta preocupación se dirigió entonces a Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), en una carta.

Para estos organismos empresariales, el proceso de investigación en curso que realiza la USTR en el marco de la Sección 301 genera una “considerable incertidumbre” para los exportadores, inversionistas y proveedores de logística mexicanos.

“Esta incertidumbre también afecta a los productores estadounidenses debido a la estrecha integración de las economías. Muchas empresas mexicanas ya se enfrentan a la incertidumbre respecto a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y sufren el impacto negativo de los aranceles de la Sección 232, que también han afectado a las empresas estadounidenses”, plantearon a Greer.

roberto.morales@eleconomista.mx