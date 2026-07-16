Embajador Johnson celebra la designación del Cártel de Juárez y "Los Viagras" como organizaciones terroristas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la designación del Cártel de Juárez y los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.

A través de su cuenta de la red social X, Johnson destacó que con esta medida se reafirmaba el compromiso del gobierno de Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico y las redes que lo soportan, además de reiterar la colaboración del gobierno mexicano en esta labor.

"La designación del Cártel de Juárez y los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras reafirma el compromiso del presidente Donald Trump de desmantelar a las organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las sostienen. Estos grupos, y cualquiera que los financie, los apoye o colabore con ellos o con cualquier otro cártel, rendirán cuentas. Junto con México, estamos desarticulando el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas que amenazan a nuestras dos naciones", escribió el diplomático.

El gobierno estadounidense declaró este jueves como organizaciones terroristas extranjeras a Los Viagras y al Cártel de Juárez, por sus "numerosos" ataques, incluida la "masacre" de nueve personas de nacionalidad mexicana y estadounidense en el estado mexicano de Sonora, a finales de 2019.

"Hoy, el Departamento de Estado ha designado al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados", reza un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

La cartera diplomática estadounidense sostiene que ambos grupos son "cárteles narcoterroristas violentos que han cometido numerosos atentados" contra fuerzas de seguridad y civiles.

Entre ellos figura, la "masacre" de nueve personas -tres mujeres y seis menores- de doble nacionalidad mexicana y estadounidense en Sonora, en noviembre de 2019. "Fueron asesinados por sicarios de 'La Línea', la facción dominante del Cártel de Juárez", apunta Washington.

El Departamento aseguró que seguirá "manteniendo las drogas fuera de (las) calles y cortando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos".