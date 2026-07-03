La IA impulsará 35,000 millones de dólares en redes RAN para 2030, pero sin expandir el mercado global

La inteligencia artificial aplicada a las redes de acceso radio (AI RAN) se perfila como uno de los segmentos tecnológicos con mayor dinamismo para los próximos años, hacia el año 2030.

La consultora Dell'Oro Group proyecta ingresos acumulados por 35,000 millones de dólares entre los años 2026 y 2030 para este negocio.

Sin embargo, este avance no significará una expansión del mercado global de infraestructura RAN, de acuerdo con el análisis de Dell'Oro Group.

La firma sostiene que la incorporación de inteligencia artificial fortalecerá las capacidades de las redes móviles mediante mayores niveles de virtualización, automatización, inteligencia operativa y despliegues de O-RAN, pero considera que estos beneficios se concentrarán principalmente en una mejora de la eficiencia de las redes existentes, más que en generar nuevas fuentes de ingresos para el mercado de RAN.

"Nuestra evaluación de mercado y nuestra posición a largo plazo respecto a la IA en la RAN se mantienen sin cambios. La IA en la RAN ya es una realidad y se implementará a gran escala antes de la llegada del 6G. Si bien estas herramientas mejorarán la RAN, es poco probable que expandan el mercado general de la RAN", dijo en un informe el vicepresidente de Dell'Oro Group, Stefan Pongratz.

El analista añadió que, incluso con la incorporación de nuevos modelos de suscripción basados en software por parte de los fabricantes, la IA aplicada a RAN generará ingresos incrementales limitados hacia el año 2030.

Dell'Oro revisó al alza sus previsiones para el segmento de GPU RAN, al estimar ahora que este mercado superará los 1,000 millones de dólares al cierre de 2030, reflejando una mayor demanda de capacidad de procesamiento para soportar aplicaciones de inteligencia artificial en las redes móviles.

Durante los primeros años de adopción, la consultora prevé que el mercado permanecerá enfocado en implementaciones específicas de AI RAN, arquitecturas sin GPU, despliegues D-RAN y redes 5G.

Dell'Oro considera que los fabricantes tradicionales de infraestructura RAN mantienen una posición privilegiada para liderar esta transición gracias a la posibilidad de incorporar funciones de inteligencia artificial sobre plataformas de hardware ya instaladas.

Así, los cinco principales proveedores del mercado concentraron aproximadamente el 96% de los ingresos mundiales de RAN durante 2025.

Mientras la inteligencia artificial tendrá un efecto más moderado sobre el mercado de RAN, la firma Dell'Oro identifica un panorama distinto para las redes LAN administradas desde la nube pública.

En un informe independiente, Dell'Oro Group prevé que este segmento entrará en una fase de crecimiento acelerado entre 2026 y 2030, impulsado por la demanda de capacidades de IA y por la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en los entornos empresariales.

La firma estima que los ingresos de las redes LAN gestionadas en la nube crecerán a tasas de dos dígitos y superarán la evolución del mercado tradicional de redes LAN durante los próximos cinco años.

"Con las mejoras continuas en las plataformas de gestión en la nube, cada vez resulta más atractivo para las grandes empresas externalizar la administración de sus redes LAN y dedicar más recursos a implementar proyectos de inteligencia artificial", dijo Siân Morgan, directora sénior de Dell'Oro Group.

Dell'Oro anticipa que el modelo Campus Network as a Service (CNaaS) rebasará los 10,000 millones de dólares, apoyado por el crecimiento de proveedores especializados como Meter y Nile, que continúan ampliando su presencia internacional y fortaleciendo sus canales de distribución.