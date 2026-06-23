Talento digital: fuerza laboral se concentra en área de software

La composición de la fuerza laboral digital refleja una marcada concentración en el área de software, que agrupa el 42% de los profesionales del sector, según datos del IQSEC con datos de Hireline 2025.

Esta es la categoría con mayor participación, muy por encima del resto de las especialidades tecnológicas consideradas en la medición.

En segundo lugar se ubican los perfiles de TIC general, que representan el 27% del talento digital. Esta categoría reúne a profesionales con conocimientos amplios en tecnologías de la información, lo que explica su elevada presencia dentro del mercado laboral.

Por detrás aparecen las áreas de datos, con una participación de 14%, y soporte, con 11 por ciento.

Aunque ambas especialidades son fundamentales para la operación y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de las organizaciones, su peso dentro de la fuerza laboral es considerablemente menor que el de software y TIC general.

Los nichos más especializados muestran una presencia reducida.

La ciberseguridad concentra apenas el 3% de los perfiles, mientras que redes representa el 2% y nube apenas el 1% del total. Estas cifras evidencian la limitada disponibilidad de talento en áreas críticas para la protección, conectividad y modernización de los sistemas tecnológicos.

La distribución del talento digital refleja un desequilibrio entre la oferta de profesionales generalistas y la demanda de especialistas. La elevada concentración en software y TIC general contrasta con la escasez de perfiles en ciberseguridad, nube y redes, segmentos que han ganado relevancia ante el avance de la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías por parte de las empresas.