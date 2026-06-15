Nvidia recaudará 20,000 millones de dólares en primera emisión de bonos corporativos en 5 años

Nvidia recaudará 20,000 millones de dólares mediante una emisión de bonos en Estados Unidos, según informó el lunes una fuente a Reuters, recurriendo al mercado de deuda para financiar las enormes necesidades de capital que requiere la producción de chips de inteligencia artificial de última generación.

El líder en chips de IA no ha accedido al mercado de bonos con calificación de inversión en cinco años, tras haber recaudado anteriormente 5,000 millones de dólares en junio de 2021, según la fuente, que prefirió mantener el anonimato ya que el plan aún es confidencial.

El bono consta de siete tramos de pagarés, con vencimiento en 2056, según un documento de condiciones al que tuvo acceso Reuters. Un portavoz de la empresa afirmó que Nvidia tiene la intención de utilizar los fondos para fines corporativos generales, incluyendo el reembolso y la refinanciación de pagarés pendientes.

Las grandes empresas tecnológicas han señalado que el gasto en IA no se ralentizará, y que los desembolsos combinados superarán los 700,000 millones de dólares este año, frente a los cerca de 400,000 millones de 2025.

Meta solicitó en octubre su mayor emisión de bonos, por un valor de hasta 30,000 millones de dólares, mientras que Alphabet reveló el mes pasado sus planes de vender por primera vez bonos denominados en yenes.

Aunque Nvidia no ha construido centros de datos a gran escala, sus chips, que se utilizan en esos servidores, están experimentando una gran demanda por parte de empresas que buscan entrenar y ejecutar modelos cada vez más avanzados.

Con el fin de seguir el ritmo del sector de la IA, en rápida evolución, Nvidia ha estado invirtiendo fuertemente en la construcción de los procesadores más avanzados, lanzando ahora una nueva familia de chips cada año, cada uno con mayores capacidades de IA que el anterior.

La empresa cuenta con 13,240 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo a fecha del trimestre finalizado en abril de 2026. Las acciones de Nvidia subían un 2% en las primeras operaciones.