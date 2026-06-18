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Aficionados abarrotan el FIFA Fan Festival en Guadalajara antes del México vs. Corea del Sur

A unas horas del partido México-Corea, el centro de la ciudad luce repleto de locales y turistas.

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Foto: Cortesía

Patricia Romo

Guadalajara, Jal. A unas horas de que inicie el partido entre las selecciones de México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, miles de personas abarrotaron desde temprana hora el FIFA Fan Festival del centro histórico tapatío.

"Para cuidar la seguridad de todas y todos se invita a seguir disfrutando de la fiesta mundialista desde los comercios, restaurantes y espacios públicos de nuestra ciudad que también son parte de esta celebración", publicó el gobierno de Jalisco.

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Foto: Cortesía

La autoridad estatal reiteró que Jalisco cuenta con un estado de fuerza con más de 17,000 efectivos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, para garantizar el orden y la seguridad, en el marco de la fiesta mundialista.

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