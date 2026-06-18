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Aficionados abarrotan el FIFA Fan Festival en Guadalajara antes del México vs. Corea del Sur
A unas horas del partido México-Corea, el centro de la ciudad luce repleto de locales y turistas.
Guadalajara, Jal. A unas horas de que inicie el partido entre las selecciones de México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, miles de personas abarrotaron desde temprana hora el FIFA Fan Festival del centro histórico tapatío.
"Para cuidar la seguridad de todas y todos se invita a seguir disfrutando de la fiesta mundialista desde los comercios, restaurantes y espacios públicos de nuestra ciudad que también son parte de esta celebración", publicó el gobierno de Jalisco.
La autoridad estatal reiteró que Jalisco cuenta con un estado de fuerza con más de 17,000 efectivos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, para garantizar el orden y la seguridad, en el marco de la fiesta mundialista.