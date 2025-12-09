Con actividades mundialistas, comercios de Querétaro buscan incentivar el consumo local

Querétaro, Qro. Con la expectativa de incentivar el consumo local, el sector comercio del estado alista estrategias relativas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante más de un mes de actividades —de 11 de junio al 19 de julio que se realizará el mundial— se prevé que los negocios locales registren alzas de al menos 20% en sus ventas, no obstante, en los giros más beneficiados el aumento podría ser de hasta 200%, explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti.

“Estamos impulsando que no solamente vivamos la emoción del mundial en el tema deportivo, (…) lo que queremos en la Cámara de Comercio es que, además de esa emoción deportiva, se viva una emoción económica para todo el comercio formal y desde esta cámara vamos a impulsar para que aquí en Querétaro a todos los comerciantes de todos los giros les vaya muy bien antes y durante el mundial”, expresó.

Debido a que la entidad será una de las sedes de entrenamiento para las selecciones de futbol, confió en que esta dinámica impulse el turismo.

“El sector más beneficiado es el turístico, restaurantes, bares, que van a estar transmitiendo los partidos; los hoteles, porque al ser una de las ciudades sede de entrenamiento —todavía no sabemos qué equipo va a estar en Querétaro—, pero si es equipo con jugadores conocidos, vendrán visitantes de otras ciudades para ver los entrenamientos y tratar de conocer a los jugadores”, expresó.

El empresario explicó que están en pláticas con los organizadores del fan fest que se realizará con motivo del mundial, con la finalidad de participar en la organización de los eventos que se efectúen en Querétaro.

Una alternativa, refirió, es que estos festivales se realicen en sitios como el Estadio La Corregidora o en lugares amplios donde, además, se lleven a cabo actividades musicales, culturales y una exposición de productores locales.

Como parte de las estrategias, la organización empresarial también busca vincular el mundial de futbol con la campaña Un mundial muy mexicano, una iniciativa de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

A través de la campaña promoverán el consumo local, principalmente en pequeños negocios de diversos giros; para incentivar el consumo, añadió, se buscará que los establecimientos se sumen con descuentos y promociones.

“Va enfocado a negocios familiares, no es tanto las grandes cadenas comerciales como en el Buen Fin. Esto va enfocado a que nosotros, en lugar de salir a otro lado de la ciudad, pensamos en visitar la fondita de la colonia, la estética y ferretería de la colonia y consumir en los negocios familiares que tenemos”, dijo.

En conferencia virtual, el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, presentó el Plan Concanaco relativo al mundial que compartirán México, Estados Unidos y Canadá en el 2026; agregó que el propósito es maximizar la derrama económica del evento, sobre todo en las sedes mundialistas y en los centros de entrenamiento.

La confederación estima una derrama económica de 65,000 millones de pesos en el país, así como la creación de 12,000 empleos temporales y el arribo de 5.5 millones de visitantes debido a que México será sede de 13 partidos.

Tras enfrentamiento, piden priorizar el diálogo

Después de que este fin de semana se registró un enfrentamiento entre artesanos e inspectores municipales, en el Centro Histórico de Querétaro, el presidente de la Cámara de Comercio planteó que la situación se solucione por medio del diálogo.

“Como institución y empresarios no estamos nunca a favor de la violencia. Sin embargo, lo que hizo el municipio de Querétaro fue hacer valer la ley (…) Yo sé que es gente trabajadora, padres y madres de familias, pero simplemente el tema es que estemos parejos (…) Esperemos que todo se tranquilice y por medio del diálogo se solucione, porque este tema no ayuda a nadie”, expresó.

Al respecto, este martes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a priorizar el diálogo; y pidió a la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, atender el tema.

“En cualquier lugar cuando hay comercio, sea en vía pública, lo que hay que buscar es el diálogo siempre y encontrar la manera de que las personas puedan desarrollar su trabajo y al mismo tiempo ordenar los espacios públicos, nunca llegar a la represión. En este caso le pedimos a la secretaria de Gobernación que lo atienda”, declaró.