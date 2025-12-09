Red Jalisco retorna 58 millones de pesos por mes, signo de su viabilidad: Juan Pablo Fernández

Juan Pablo Fernández Ramos es el director general de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet de Jalisco, uno de las entidades rectoras de “Red Jalisco”, a su vez, una red de infraestructura de telecomunicaciones que provee acceso gratuito de Internet a los jaliscienses a nivel estatal y con capacidad tecnológica también para soportar servicios corporativos.

Red Jalisco está soportada sobre equipo de Huawei, Cisco, Ericsson, Lightera, Fortinet, entre otras compañías, pero sólo estas son cinco marcas de renombre global que dan cuenta de lo potente que es Red Jalisco para convertir a todo el valle de Atemajac en un ejemplo de conectividad en México y con el plus de que está comenzando a retornar poco a poco la inversión planeada de 4,000 millones de pesos que costaron todos los despliegues.

Red Jalisco tiene ahora la infraestructura para hacer Smarcities en todo el estado, pero también un nivel tecnológico suficiente para convertirse en carrier de carriers y para soportar en fijo, el tráfico de las redes móviles; y quizá, en valorar si hace sentido a su operación un ingreso al negocio celular. Pero por ahora, “ya se está recuperando el dinero que se invirtió”, dijo Juan Pablo Fernández en esta entrevista.

—¿Por qué un gobierno estatal debe tener una red de telecomunicaciones y qué experiencia de ello pueden aprender otros estados de la República, sin que ello signifique una distorsión de mercado?

—La tenemos porque queremos aportar, apoyar en la conectividad; y que no se pierda de vista que hoy existen más de 15,335 puntos conectados y con velocidades más allá de los 100 megas. Ese es nuestro aporte.

Estos son 15,000 puntos… Bueno, esos “puntos” son conexiones que mejoran la vida de los ciudadanos. Se reparten entre 2,580 centros de salud, 716 escuelas básicas, 7,304 espacios ciudadanos, 954 oficinas gubernamentales; en otras 1,582 plazas públicas principales y 488 preparatorias y universidades, más 125 puntos turísticos y en las ciudades, ya tenemos 1,048 semáforos inteligentes.

Y todo esto se hace posible con 5,550 kilómetros de fibra óptica y 370 radiobases para cubrir todo el estado; y a todos ellos estamos entregando más de 100 megas, y al pueblo no le está costando más; al contrario, ya se está recuperando dinero, porque tenemos viabilidad.

—Red Jalisco, por lo que cuenta, es entonces una red troncal de infraestructura mayoritariamente fija, mayorista y con aportación público-privada, ¿o cómo la describiría usted?

—Red Jalisco se construye en el gobierno de Enrique Alfaro y en los primeros años lo construye Enrique Alfaro, en una copropiedad con los privados y así es como el Estado posee ciertos hilos de fibra óptica, mismos que son los que comercializa y entrega con ellos un montón de servicios, pero ojo, sólo a los carriers y es través de allí de donde se originan los recursos para pagar la inversión y el mantenimiento de la red.

Hoy estamos entregando 15,800 servicios con hasta 100 megas de capacidad y eso multiplícalo, pues es un buen retorno, porque estamos entregando un ancho de banda estable con una infraestructura de última generación.

Nosotros entregamos un Internet superior. Nosotros entregamos a grandes dependencias: 1,800 dependencias, semáforos, cámaras y por eso hoy decimos que tenemos más de 15,000 usuarios conectados, entre dependencias, escuelas, hospitales, centros de salud. Es una locura, porque estás hablando de la red más grande y más poderosa que existe en Latinoamérica en un estado.

—En dos ocasiones ha dicho usted que Red Jalisco comienza a retornar dinero, ¿es decir que esta infraestructura de telecomunicaciones ya está comenzando a pagarse sola?

—Las personas que han confiado en Red Jalisco entendieron que esta es una red muy poderosa en toda Latinoamérica. Es una red troncal, que, si pudieras ponerla en línea recta, iría de Guadalajara a Brasil, más sus ramales.

Hoy de la red sacas un ARPU de 3,000 pesos por usuario y a eso de “usuario” le llamo así a las entidades, como jardines, ayuntamientos, hospitales, clínicas, universidades, puntos de monitoreo, pues de ello estamos retornando ya 58 millones de pesos. Estamos ya sobre la rentabilidad, estamos alcanzando la rentabilidad.

Cuando me preguntan “¿alcanzó ya el punto de equilibrio?”, si no estuvieran conectados esos más de 15,00 puntos como están ahora conectados no sería rentable.

—La Red Jalisco tiene una suerte de parangón en la Red Compartida de Altán Redes, pues las dos son mayoristas, se han financiado con dinero público y privado, y se han hecho con una parte del mercado, pero ¿cómo ustedes tienen revenue y no han vulnerado el mercado?

Uno de los problemas serios sí fue el derecho de vía, que es uno de los problemas más graves de México, pero ya les tocó resolverlo a los anteriores. La concesión ya estaba y esa parte ya estaba muy avanzada en el extinto IFT. ¿Cuál es el reto ahora?

Pues yo quiero resaltar que estamos llevando y tratando de llevar una muy buena relación con el gobierno federal. Así, hemos tratado de trabajar de la mano, tanto con CFE TEIT y otras autoridades. El entendimiento es una clave, pues, aunque no se crea, Jalisco también tiene un territorio orográficamente inhóspito, y el entendimiento apoya mucho, sino cómo es posible que tengamos esa cantidad de usuarios.

—¿Haría sentido que ya teniendo una infraestructura de red fija que soporta todo lo que comentaba, pudiera la Red Jalisco ahora ofrecer algún tipo de servicio móvil, si se cumple esta promesa de que habrá incentivos económicos y de cobertura con el espectro?

—¿Nos interesaría? Por supuesto que sí. Se debe estudiar. Nosotros estamos en comunicación con lo que es la parte regulatoria en Ciudad de México y de hecho, nosotros estamos trabajando con la gente de Zaira Pérez con Altán; ella es una de la cuatro mujeres que están interesadas en hacer transformación digital.

—Jalisco tiene un nivel de penetración del 89.7% de penetración y ese 10% que es la capa más difícil de conectar, que es la misión, imagino, de un proyecto como este. ¿Cómo lo van a hacer y cómo le aconsejaría a otros estados de que con un proyecto así pueden conectar más mexicanos?

—La gente debe sentirse incluida; inclusiva dentro del pueblo, por eso es que haya más infraestructura. Un municipio puede tener recursos para hacerlo, pero el tema es que lo destino para eso mismo y no para algo distinto, eso es lo que esta red haciendo: mandando arriba de 20 megas y hasta 100 megas, y por eso se está pagando solita, con casi 60 millones de pesos al mes y el gobierno del estado no está poniendo nada, más que el mantenimiento y eso es lo que se ha entendido bien aquí.