Bolsa mexicana cierra con ganancias; destacan acciones de Genomma Lab

Las bolsas de valores de México terminaron con ganancias moderadas la sesión de este martes. Los índices locales subieron tras una jornada de altibajos, mientras los participantes se preparaban para conocer mañana la última decisión del año de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.26% a 63,694.68 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.36% hasta 1,263.51 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Genomma Lab, con una ganancia de 3.14% a 18.75 pesos, seguido de FEMSA, con 2.35% más a 188.05 pesos, y los títulos de Televisa, con un avance de 2.01% a 10.17 pesos.

Los inversionistas esperan que la Fed anuncie mañana un recorte de 25 puntos base a su tasa, el tercero de forma consecutiva. En el aspecto local, el mercado asimila datos que mostraron que la inflación general de México en noviembre subió, hilando tres meses en avance.