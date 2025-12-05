Trump agradece a México y Canadá por su cooperación en organización del Mundial de fútbol 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el viernes a Canadá y México su cooperación en la organización del Mundial de fútbol de 2026, que los tres países acogerán conjuntamente.

"Hemos trabajado en estrecha colaboración con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido excelentes", declaró Trump durante la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo, que se realiza en Washington.