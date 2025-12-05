Buscar
Trump agradece a México y Canadá por su cooperación en organización del Mundial de fútbol 2026

Al evento del sorteo para el Mundial de fútbol de 2026 asistieron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

main image

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, participaron en el sorteo FIFA del Mundial 2026.AFP

AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el viernes a Canadá y México su cooperación en la organización del Mundial de fútbol de 2026, que los tres países acogerán conjuntamente.

"Hemos trabajado en estrecha colaboración con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido excelentes", declaró Trump durante la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo, que se realiza en Washington.

