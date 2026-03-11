Acapulco está listo para recibir al Tianguis Turístico

Acapulco recuperó 17,000 habitaciones hoteleras de las 19,000 que tenía disponibles antes de los huracanes Otis y John por lo que está listo para recibir la edición 50 del Tianguis Turístico del 27 al 30 de abril, dijo a los medios la secretaria de turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

"Quedan 2,000 habitaciones por recuperar y ya existe un plan para concretarlas, se trabaja en la reactivación de los hoteles que aún no han logrado reintegrarse a la oferta turística. Un sencillo ejemplo, es el Hotel Dreams, que aún no había logrado tener el tema para poder reactivarlo. Ya se logró junto con la Secretaría de Turismo del Estado que es un gran aliado".

Acapulco rompió récord de afluencia turística en diciembre pasado, el puerto continúa generando eventos que mantienen su actividad turística durante enero.

La secretaria aseguró que existe garantía para la realización del Tianguis Turístico y para la llegada de visitantes durante Semana Santa y la temporada de spring breakers, "la secretaría de Seguridad federal, municipal y estatal pues están trabajando en mejor coordinación", afirmó.

Fonatur concluyó la iluminación del Fuerte de San Diego como parte de la nueva infraestructura del puerto esta obra, inaugurada hace dos semanas, "ya es un nuevo atractivo en las noches en los senderos de paz".

El Tianguis Turístico incorporará un foro de inversiones y un pabellón de turismo comunitario en su edición 50, "quitamos el diálogo de capitanes y damos a conocer con ustedes después de este foro inversiones nuevas, rutas nuevas con las aerolíneas, con los CEO's de las aerolíneas", explicó la funcionaria.

Asistirán 300 tour operadores, con Colombia como país invitado, los compradores provendrán de mercado asiático, estadounidense y canadiense, "el éxito de un tianguis son los compradores que vengan y puedan conocer el país".