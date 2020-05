Querétaro, Qro. Durante las próximas dos semanas se prevé que pudiera haber un nuevo repunte de casos positivos de Covid-19 en el estado y de personas hospitalizadas, debido a que se detectó que este fin de semana hubo una mayor afluencia de viajeros procedentes de Querétaro hacia San Miguel de Allende, Guanajuato, informó el secretario de Salud del estado, Julio César Ramírez Arguello.

El secretario estatal refirió que se presentaron filas de hasta 45 minutos de espera para poder ingresar a la demarcación guanajuatense, detectándose que la mayoría eran vehículos con placas de circulación para el estado de Querétaro.

“Sí recalcar que tenemos reportes de que ayer muchísima gente fue a San Miguel de Allende y esperamos un pico en los casos en las siguientes dos semanas, tenemos el reporte de que ayer (sábado) estaban haciendo filas de hasta 45 minutos para entrar a San Miguel y la mayoría de las placas eran de Querétaro, hay que estar alertas porque sí esperamos un pico y quiero dejar muy claro que esto nos va a brincar las siguientes dos semanas”, declaró.

Los antecedentes de picos más altos de contagio se presentaron el 22 de mayo, día en que se registraron 147 pacientes hospitalizados y este 31 de mayo, cuando se contabilizan 142 pacientes hospitalizados; ambas referencias, dijo, podrían estar ligadas a los festejos por el 10 de mayo (Día de las Madres y días posteriores a esta fecha).

“Definitivamente hemos visto que nuestros picos se disparan los fines de semana, los dos picos máximos que hemos tenido en el último mes fue el 22 de mayo, más o menos viene siendo consecuencia del 10 de mayo, fueron 147 ingresos a hospital, el 31 de mayo que es hoy con 142 pacientes hospitalizados, son los dos picos que hemos visto y que esto haciendo cuentas por el tiempo de evolución del padecimiento tiene algo de consecuencia por el 10 de mayo en adelante”, explicó.

Ante la reactivación de sectores industriales que fueron declarados esenciales —fabricación de equipo de transporte, minería y construcción— se monitorearán los indicadores de hospitalización por Covid-19, para detectar la presión que implicaría para los servicios hospitalarios.

“Ahora con la nueva acción que van a tener las empresas habrá que estarlo midiendo en el número de pacientes que pudiéramos tener hospitalizados, a lo mejor no tanto los contagios, porque se ha aumentado el número de muestreo, tenemos tres semanas aumentando el número de pruebas, prácticamente triplicamos el número de pruebas que se estaban haciendo en el estado, no se hacían antes porque no teníamos la libertad de los proveedores para poder comprar pruebas y muestrear más”, explicó.

Hasta la mañana de este domingo suman 973 casos confirmados de Covid-19 en el estado; así como 410 altas sanitarias, 45 hospitalizaciones graves, 90 en hospitalización estable, 310 casos leves, 111 defunciones y en la Unidad Médica y de Aislamiento siete pacientes.

De los 18 municipios del estado, en Arroyo seco y Landa de Matamoros sólo se tiene casos sospechosos, pero no confirmados; en el resto de las demarcaciones hay casos confirmados.

El secretario estatal refirió que la hospitalización comienza a aumentar. En tanto que el equipamiento disponible en el estado es de 249 respiradores, además de 615 bombas de infusión, entre otros aditamentos que se reabastecen.