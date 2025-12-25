¿Está fallando X? Esto reportan usuarios de la aplicación

La plataforma de redes sociales X de Elon Musk registra fallas la noche de este jueves, de acuerdo con usuarios de la aplicación y el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com.

Entre las fallas registradas en la aplicación son: videos que no se reproducen; imágenes que no cargan y notificaciones lentas.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento de que se trate de una falla general. Cabe recordar que la última interrupción significativa de la aplicación fue el 20 de diciembre.

De acuerdo con Downdetector.com, los problemas más reportados por el momento se presentan en la app (con 54%), seguido de en el feed (con 36%) y en conexión del servidor (con un 10%).