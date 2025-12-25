Dow Jones y S&P 500 en máximos en sesión corta de media semana

Las acciones estadounidenses cerraron al alza el miércoles, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 registraron máximos históricos de cierre en un amplio repunte durante una sesión más corta por día festivo.

El S&P 500 ganó 0.32%, a 6,932.05 unidades; el Nasdaq Composite subió 0.22%, a 23,613.31 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 0.60%, a 48,731.16 unidades.

En lo que va del año los principales índices de Wall Street presentan rendimientos superiores al 10 por ciento. El Nasdaq encabeza las ganancias con 22.28%, seguido por el S&P 500 que sube 17.86% y el Dow Jones que escala 14.54 por ciento.

Los índices han subido en los últimos días, impulsados en parte por el repunte de las empresas relacionadas con la IA tras la venta masiva de la semana pasada provocada por la preocupación de que las valoraciones infladas y los elevados gastos de capital hicieran mella en los beneficios.

Las acciones de los bancos también contribuyeron a las ganancias, y el sector financiero fue uno de los más rentables de los 11 sectores del S&P 500.

"El impulso de cierre de año sugiere un escenario favorable para un rally de Santa Claus positivo, lo que históricamente es una señal alcista para enero y para 2026", afirmó Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL, a Yahoo Finance.

Las recientes alzas de las acciones estadounidenses han alentado las esperanzas de un "rally de Santa Claus", un fenómeno estacional en el que el S&P 500 registra ganancias en los últimos cinco días bursátiles del año y los dos primeros de enero, según Stock Trader"s Almanac. Ese periodo comenzó el miércoles y se extendería hasta el 5 de enero.

Cierran fuerte el año

Las bolsas de valores mexicanas sumaron cinco días de ganancias, a pesar de la ligera toma de utilidades de las primeras horas de negociación.

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, subió marginalmente el miércoles, pero le bastó para alcanzar un nuevo máximo histórico en 65,616.43 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) siguió la tendencia y subió 0.15% en 1,297.88 unidades.

Ambos índices renovaron sus máximos históricos alcanzados la sesión anterior. El IPC sumó su cuarto máximo histórico de diciembre. Para el FTSE BIVA fue su segundo nivel inédito en el mes.

En lo que va del presente año, ambas plazas bursátiles superan en rendimiento a sus pares estadounidenses. El S&P/BMV IPC sube 32.52%, mientras que el FTSE BIVA gana 29.17% en el mismo período.

Entre las emisoras que han impulsado el desempeño del mercado a lo largo del presente año destacan las acciones de Industrias Peñoles, grupo minero-metalúrgico mexicano líder mundial en plata afinada, que acumulan un rendimiento superior a 250 por ciento.

Por su parte, Grupo México, conglomerado con intereses en minería, transporte e infraestructura, registra un avance de 75% en lo que va del año. En tanto, Cementos Mexicanos, productor global de materiales de construcción, acumula una ganancia cercana a 82% en el mismo periodo.

Cabe destacar que las tres compañías pertenecen al sector materiales, el segundo con mayor ponderación dentro del IPC y uno de los de mejor desempeño en 2025, con un rendimiento acumulado cercano a 40 por ciento.

(Con información de Agencias)