Japón aprueba un presupuesto 781,000 millones de dólares para el año fiscal de 2026

El gobierno japonés aprobó este viernes un presupuesto récord para el próximo año fiscal, destinado a financiar tanto un mayor gasto en defensa como los crecientes costos de la seguridad social, en un contexto de inflación persistente.

El presupuesto de 122 billones de yenes (unos 781,000 millones de dólares) para el ejercicio fiscal que comienza en abril de 2026 prevé unos 9 billones de yenes para defensa, ya que la primera ministra, Sanae Takaichi, desea acelerar la modernización militar del país ante el deterioro de las relaciones con China, informó el Ejecutivo.

Los lazos entre estos vecinos asiáticos se han tensado en los últimos meses por unos comentarios de Takaichi que sugirieron que su país intervendría en caso de que Pekín ataque Taiwán, una isla de régimen democrático que China reclama y no descarta recuperar incluso por la fuerza.

El Ministerio de Defensa nipón estimó en un reporte reciente que "Japón se enfrenta al entorno de seguridad más grave y complejo desde el final de la guerra", subrayando la necesidad de "reforzar fundamentalmente" sus capacidades militares.

El presupuesto incluye, además, 100,000 millones de yenes para el sistema costero denominado "SHIELD", diseñado para desplegar drones ante una posible invasión de tropas extranjeras.

Japón espera que ese sistema de escudo esté terminado en marzo de 2028, sin precisar por el momento la parte del litoral que abarcará.

Esta partida presupuestal de 122 billones de yenes supera los 115 billones solicitados para el ejercicio en curso.

Los mercados han expresado preocupación por los enormes gastos previstos por el gobierno de Takaichi, que podrían agravar la deuda pública japonesa, que ya superará el 232% del PIB en 2025, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A principios de diciembre, el Parlamento aprobó un importante presupuesto suplementario para financiar un plan de reactivación económica de más de 118,000 millones de dólares, lo que provocó la caída del yen y el aumento del rendimiento de los bonos del Estado japonés.

Takaichi defiende estos importantes gastos públicos para estimular el crecimiento económico.

"Lo que Japón necesita hoy en día no es debilitar nuestra fuerza nacional con políticas de austeridad excesivas, sino reforzarla con políticas presupuestarias proactivas", aseguró en una rueda de prensa la semana pasada.

El banco central del archipiélago asiático elevó la semana pasada los tipos de interés hasta el 0.75%, su primera subida desde enero y el nivel más alto en tres décadas.

El emisor decidió por votación unánime incrementar la tasa principal desde el 0.5%, después de que datos oficiales mostraran que la inflación se mantuvo estable en noviembre (3%), pero aún muy por encima del objetivo.

Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, llegó al poder en octubre con la promesa de contener la inflación, luego de que su predecesor, Shigeru Ishiba, duró apenas un año en el cargo tras una serie de malos resultados electorales, en parte debido a la subida de los precios.