CEO de Apple duplica su participación en Nike y respalda esfuerzo de recuperación

Tim Cook, director ejecutivo de Apple compró acciones de Nike por un valor de aproximadamente 3 millones de dólares, con lo que casi duplicó su participación en el fabricante de ropa deportiva y señaló confianza en la estrategia de recuperación.

Las acciones de la compañía cerraron con un alza del 4.64% a 60 dólares por título el miércoles después de que una presentación regulatoria mostrara que Cook, quien ha sido miembro de la junta directiva de Nike desde 2005, compró 50,000 acciones a 58.97 dólares cada una.

Al 22 de diciembre, poseía alrededor de 105,000 acciones, según el documento publicado el martes.

Fue la mayor compra de acciones en el mercado abierto realizada por un director o ejecutivo de Nike y posiblemente la más grande en más de una década, dijo Jonathan Komp, analista de Baird Equity Research.

"Vemos la decisión de Cook como una señal positiva del progreso bajo el liderazgo del director ejecutivo Elliott Hill y las acciones 'Win Now' de Nike", dijo Komp.

La compra se produce días después de que Nike informara márgenes trimestrales más débiles y ventas lentas en China, incluso cuando su director ejecutivo Elliot Hill intenta revivir la demanda de sus productos a través de nuevos planes de marketing e innovación centrados en el running y los deportes.

Hill también ha intentado reparar los vínculos de Nike con mayoristas como Dicks Sporting Goods para aumentar la visibilidad entre los compradores en medio de la dura competencia de nuevas marcas.

"Que Tim Cook sea un comprador interno es un punto ligeramente positivo", afirmó David Sowerby, gestor de cartera de Ancora Advisors.

Las acciones de Nike han caído casi un 13% desde que la compañía presentó sus resultados el 18 de diciembre y se encaminan a su cuarto año consecutivo cayendo.

Cook ha sido director independiente principal de Nike desde 2016, cuando el cofundador Phil Knight renunció como presidente.

El CEO de Apple "sigue siendo extremadamente cercano" a Knight, dijo Komp, y agregó que ha asesorado a Nike en decisiones estratégicas clave, incluido el nombramiento de Hill el año pasado.