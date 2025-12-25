Crudo baja mientras los inversionistas evalúan tensiones geopolíticas

El petróleo cerró marginalmente a la baja el miércoles y los precios se encaminaban a su mayor caída anual desde 2020, ya que los inversores sopesaban el crecimiento económico de Estados Unidos y evaluaban el riesgo de interrupciones del suministro de Venezuela y Rusia.

Los futuros del crudo Brent bajaron 14 centavos, o 0.2%, a 62.24 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos bajó 3 centavos, o 0.05%, a 58.29 dólares.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 54.86 dólares por barril, una baja de 13 centavos, respecto al último cierre, equivalente a 0.24 por ciento. Los tres crudos cortaron cinco días al alza, en que ganaron 6 por ciento.

"Lo que hemos visto durante la última semana es una combinación de ajuste de posiciones en mercados débiles después de que el colapso de la semana pasada no logró ganar fuerza, junto con mayores tensiones geopolíticas, incluido el bloqueo estadounidense a Venezuela, y respaldado por los sólidos datos del PIB de anoche", dijo el analista de IG Tony Sycamore.

Los datos estadounidenses mostraron que la economía más grande del mundo creció a su ritmo más rápido en dos años en el tercer trimestre, impulsada por un sólido gasto del consumidor y un fuerte repunte de las exportaciones.

Los precios del Brent y del WTI van camino de caer alrededor de un 16% y un 18%, respectivamente, este año, sus caídas más pronunciadas desde 2020, cuando la pandemia de COVID afectó la demanda de petróleo, ya que se espera que la oferta supere la demanda el próximo año.

Las interrupciones a las exportaciones venezolanas han impulsado el alza de los precios del petróleo, mientras que los ataques rusos y ucranianos a la infraestructura energética de cada uno también han apoyado al mercado, dijo Haitong Futures en un informe.

Más de una docena de buques cargados están en Venezuela esperando nuevas instrucciones de sus propietarios después de que Estados Unidos incautara el superpetrolero Skipper a principios de este mes y atacara a otros dos buques durante el fin de semana.

"Un comercio volátil durante las vacaciones parece ser la norma aquí, con el bloqueo de Venezuela como punto focal durante el fin de semana festivo", dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos publicará los datos oficiales de inventario el lunes, más tarde de lo habitual debido a las vacaciones de Navidad.