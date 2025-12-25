Trigo amplía ganancias gracias a cobertura de posiciones en Chicago

Los futuros del trigo en la Bolsa de Chicago subieron por quinta sesión seguida el miércoles, ya que la preocupación por la escalada bélica en la zona de exportación del mar Negro y el frío intenso en los cinturones trigueros rusos alentaron la cobertura de posiciones cortas antes de las vacaciones de Navidad, dijeron operadores y analistas.

Los futuros del maíz avanzaban por la fuerte demanda y la fortaleza del trigo, mientras que la soja también repuntaba por el posicionamiento antes de los festivos.

Las ganancias siguieron siendo moderadas, ya que la abundante oferta mundial se cierne sobre los mercados de cereales tras los mínimos de precios de varias semanas de la semana pasada y las escasas operaciones previas a las festividades de fin de año.

El contrato de trigo más activo en la CBOT subió 4.75 centavos a 5.2175 dólares por bushel.

Los ataques rusos a los puertos ucranianos han reforzado las coberturas cortas de los inversores que suelen producirse antes de las fiestas de fin de año.

"Si esos titulares se vuelven más impactantes e interrumpen el flujo de exportaciones, tendremos una receta para que los precios del trigo suban", dijo Jason Ward, director de Northstar Commodity.

Mientras que la muerte invernal sigue siendo una preocupación para la cosecha de trigo del mar Negro, la cubierta de nieve debería proteger inicialmente el trigo de invierno en Rusia de los daños por heladas el miércoles, mientras que la nieve se extenderá en las próximas dos semanas en Rusia y también en Ucrania, dijo Commodity Weather Group en una nota.

Los grandes volúmenes que se esperan de las cosechas en curso en Argentina y Australia reforzarán la oferta mundial para el resto de la temporada 2025/26.

La soya CBOT subió 11.75 centavos a 10.6325 dólares el bushel. El maíz sumó 3.5 centavos a 4.51 dólares el bushel.

En el mercado de la soya, los operadores se mantenían cautelosos sobre el ritmo de las compras chinas de productos estadounidenses en virtud de una tregua comercial bilateral, mientras que los pronosticadores siguen esperando otra cosecha récord en Brasil esta temporada.

Además de la fortaleza del trigo, el mercado del maíz se mantenía apoyado por el dinamismo de las exportaciones estadounidenses.