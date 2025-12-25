Innovación en pagos se queda en promesa

La industria de pagos vive un momento dinámico. Pagos en tiempo real, fintechs en expansión y nuevas regulaciones reforzaron la percepción de que se trata de uno de los sectores más innovadores del sistema financiero. Pero, los datos dicen que existe una brecha entre cómo el sector se ve a sí mismo y qué tan preparado está realmente.

Un estudio reciente de ACI Worldwide, en el que se encuestaron a 500 ejecutivos de pagos a nivel global, revela que el 69% considera a su organización líder en la industria. Sin embargo, solo 44% afirma que la innovación en pagos es una prioridad del nivel directivo. La diferencia es significativa. Sin patrocinio desde la alta dirección, la innovación suele quedarse en el discurso y no traducirse en decisiones de inversión o modernización sostenida.

La brecha se profundiza al observar el uso real de la tecnología. El 55% de los ejecutivos reconoce que no está aprovechando plenamente las capacidades tecnológicas disponibles, mientras que solo un 25% está activamente retirando la infraestructura obsoleta que heredaron. El riesgo más evidente aparece en seguridad. El 77 % identifica al fraude y la ciberseguridad como la principal barrera para la innovación.

A Minera Autlán, una empresa especializada en la producción de ferroaleaciones y metales preciosos, le recortó la calificación crediticia en escala local la agencia HR Ratings debido a los retos que enfrenta la industria siderúrgica, así como por factores macroeconómicos globales.

Recortó la calificación de 'HR A' a 'HR A-', o del sexto al séptimo nivel en la clasificación local de activos con grado de inversión. La perspectiva fue confirmada en 'negativa'.

El ajuste refleja los retos actuales del ciclo bajo en la industria siderúrgica y factores macroeconómicos globales, que impactaron la producción nacional de acero y generó un entorno de precios y tipo de cambio complejos, escribió la calificadora.

Autlán dijo que ante este escenario complejo ha respondido con estrategias de contención de costos y una gestión responsable de sus obligaciones financieras.

Fibra Mty, un fideicomiso inmobiliario diversificado, dijo que venderá un portafolio comercial integrado por cinco propiedades ubicadas en el estado de Chihuahua.

El monto de la transacción asciende hasta 280 millones de pesos (15.6 millones de dólares), más el impuesto al valor agregado correspondiente.

Los recursos netos provenientes de la venta podrán destinarse a la inversión en propiedades industriales y/o a la ejecución del programa de recompra de CBFI’s sin exceder el monto máximo autorizado por la Asamblea de Tenedores celebrada el pasado 29 de abril de 2025 y sujeto a las condiciones del mercado, dijo la empresa.

La operación forma parte de las operaciones del fideicomiso enfocadas en la gestión activa y optimización del portafolio de propiedades.

El respaldo del gobierno peruano a proyectos mineros de gran escala es un cambio relevante que los analistas interpretan como un posible punto de inflexión para Tía María, el proyecto de cobre de Southern Copper, filial de Grupo México, tras años de incertidumbre política y social.

La semana pasada, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, expresó públicamente la confianza del gobierno en el avance de los proyectos mineros y destacó a Tía María como un caso clave para el sector. Dijo que cuenta con apoyo mayoritario de las comunidades y que su desarrollo enviaría una señal positiva a los inversionistas extranjeros.

Más allá del proyecto Tía María en sí, el mensaje clave es el cambio en la narrativa de inversión en Perú. Un alineamiento político explícito con un proyecto minero emblemático reduce el descuento estructural que históricamente se ha aplicado al crecimiento económico del país y mejora la visibilidad para inversiones de largo plazo, destacaron analistas de GBM.