Bitcoin se encamina a su primera caída anual desde el 2022

El Bitcoin, la principal moneda electrónica, registra un año muy volátil. En 2025, la criptomoneda logró marcar un máximo histórico y sufrir desplomes abruptos se encamina a cerrar el presente año con rendimiento negativo por primera vez desde 2022.

Expertos consideran que el precio del principal activo de las criptomonedas, el Bitcoin, presenta un año negativo antes una combinación de incertidumbre macroeconómica, principalmente el tipo de interés, inflación, menor apetito por activos de riesgo, tensiones geopolíticas y factores técnicos como la baja liquidez del mercado y ventas de grandes tenedores.

El precio del bitcoin retrocede 6.3% en lo que va del presente año y se vende en 87,663.80 dólares por unidad, manteniéndose aún por debajo de su nivel de cierre de 2024 en 93,557.20 dólares según datos de Investing.

La cotización de la criptodivisa ha experimentado una gran volatilidad; desde que alcanzó su máximo histórico el 6 de octubre en 126,186 dólares muestra un descenso 30.53 por ciento.

Además, la criptodivisa se encamina a registrar su peor cuarto trimestre desde el 2022, cuando registró una caída de 14.75%, actualmente cae alrededor de 22.6 por ciento, según datos de Coinglass.

Durante 2024, Bitcoin registró un incremento en su precio de 121.32% y para 2023 de 155.62 por ciento.

Gildardo Herrera, director de Estrategia y Operaciones para LATAM de Bitget, aseguró que, en los últimos meses, el mercado de criptomonedas, y Bitcoin en particular, ha estado marcado por un aumento de la incertidumbre macroeconómica global.

“Uno de los principales factores ha sido la intensificación de las tensiones fiscales y comerciales entre Estados Unidos y China, lo que elevó la aversión al riesgo en los mercados financieros”, explicó.

Además, en octubre los mercados reaccionaron negativamente a declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien señaló la falta de consenso interno sobre los próximos pasos de política monetaria que tiene que llevar a cabo la Reserva Federal, resaltó.

“Esto llevó a un ajuste de expectativas y a movimientos más bruscos en activos de riesgo. A este escenario se suma la toma de ganancias tras el máximo histórico alcanzado en 2025, un movimiento natural después de un ciclo de fuertes subas”, detalló.

Diego Albuja, Analista de Mercados de ATFX LATAM, afirmó que el descenso del Bitcoin no es movimiento aislado y refleja un deterioro más amplio en el apetito por riesgo.

“Durante gran parte del año, Bitcoin ha funcionado como un proxy de los activos de riesgo, por lo que su reciente desempeño inferior podría estar anticipando presiones adicionales sobre el Nasdaq si las correlaciones históricas vuelven a consolidarse”, aseveró.

Consideró que el mercado le ha restado protagonismo a las criptomonedas, en un contexto donde el entusiasmo se ha concentrado con mayor fuerza en el sector de inteligencia artificial, desplazando flujos de capital hacia compañías tecnológicas vinculadas a ese crecimiento.

Criptoactivos a la baja

El mercado de criptomonedas ha experimentado una fuerte volatilidad, borrando gran parte de las ganancias obtenidas a inicios de año.

Los malos resultados llevaron al mercado de las criptomonedas a perder aproximadamente 320,000 millones de dólares en valor de mercado en el año, para sumar un total de 2.94 billones de dólares, según CoinMarketCap.

Desde que alcanzó un máximo de 4.28 billones de dólares en octubre, el mercado ha perdido cerca de un tercio de su valor, un 1.34 billones.

El Ethereum, la segunda más grande por capitalización de mercado, tiene un descenso de 12.44% en el presente año, cotizando alrededor de los 2,923 dólares.

Otras monedas virtuales presentan tendencias a la baja. Solana pierde 35.62%, Cardano baja 58.96%, Litecoin disminuye 26.11% y Ripple (XRP) pierde 11.56 por ciento. Dogecoin es la que peor comportamiento registra, con una caída de 60.82 por ciento.

Fondos cripto registran salidas por 952 millones de dólares en la primera semana de diciembre

Los productos de inversión en activos digitales registraron su primera salida semanal en un mes, con 952 millones de dólares abandonando el mercado en medio de retrasos en la legislación cripto clave de Estados Unidos, prolongando la incertidumbre regulatoria.

Las salidas se concentraron casi en su totalidad en Estados Unidos, totalizando 990 mdd, de acuerdo con un reporte de CoinShares. Estas fueron compensadas parcialmente por entradas modestas en productos cripto canadienses y alemanes de 46.2 mdd y 15.6mdd, respectivamente.

Los analistas de CoinShares atribuyeron el cambio a "retrasos en la aprobación de la Ley Clarity de Estados Unidos, que ha prolongado la incertidumbre regulatoria para la clase de activos, junto con preocupaciones sobre la venta continua por parte de inversores ballena".

Los productos basados en Ethereum soportaron la mayor parte de las ventas, experimentando 555 millones de dólares en salidas. "Esto es comprensible dado que tiene más que ganar o perder con la Ley Clarity", señaló el reporte. Los productos de Bitcoin registraron 460 mdd en salidas. Los retiros marcan una reversión marcada para los fondos estadounidenses.

Los flujos netos diarios de los ETFs de Bitcoin se volvieron negativos después de registrar la tercera mayor entrada desde octubre de 452 mdd el miércoles pasado, según datos de SoSoValue.

Los flujos negativos ocurrieron en un contexto de precios estancados mientras los inversionistas y otros participantes se dirigen a las festividades de diciembre. (Con información de Agencias)