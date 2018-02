La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) inició el acercamiento con los interesados en gobernar el país y las entidades donde habrá elecciones este año, con la finalidad de aportar su conocimiento y ser parte de las soluciones en temas de infraestructura en todas sus modalidades (agua, transporte, desarrollo urbano), para sensibilizar sobre su impacto económico.

“Nuestro primer encuentro con los partidos políticos está ocurriendo en la Ciudad de México y no tiene precedente. A pesar de que tras los sismos trabajamos estrechamente, pensamos que históricamente nos ha faltado estar más juntos y aportar nuestra experiencia en beneficio de todos”, afirmó el presidente de la cámara, Gustavo Arballo Luján.

Al encuentro realizado en las instalaciones del organismo empresarial, asistieron los candidatos a Ejecutivo de la ciudad, Mikel Arriola Peñalosa, del PRI, y de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes sin ahondar en detalles hablaron de la importancia de atender rezagos en temas de transporte y vivienda, principalmente.

“Me queda claro que el hecho de que quienes aceptaron la invitación y están aquí para interactuar sobre los temas torales de nuestro sector manifestaron su interés. Faltó una persona, entendemos que las agendas se mueven, pero nuestro deseo fue dar una oportunidad igual para todos”, consideró Arballo Luján.

Desde su perspectiva, en la capital del país la construcción jugará nuevamente un papel relevante porque se están dando diversos cambios derivados de la nueva Constitución, en temas de regulación, ambiental y de inversión, entre otros.

El próximo mes, la CMIC realizará un ejercicio similar en Guadalajara, a donde están ya invitados los tres principales candidatos a la Presidencia de México.

Durante un panel sobre movilidad, la consultora Liliana Pereiro dijo a los asistentes que además de pensar en nuevos proyectos en autobuses o Metro, es “fundamental” poner atención en la revisión de la red actual y dar su espacio al mantenimiento, que se ha ido retrasando y puede generar mayores complicaciones en el corto plazo.

AGUA, EL GRAN RETO

El titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre Díaz, reiteró la necesidad de que cualquier programa o estrategia enfocados a resolver los problemas relacionados con el agua esté “atado” a un esquema de financiamiento real, porque de lo contrario no sirve para nada.

En el caso de la ciudad, dijo, existe la limitante de que el sector privado tenga una participación, como en otras entidades, por lo que se debe ser más eficiente y creativo en la búsqueda de soluciones.

“Necesitamos que el agua no sea prioridad en el discurso sino en el presupuesto, el cual se debe manejar con honestidad, transparencia, y sobre todo que sea mayor. Finalmente no hay forma de que yo construya como Sacmex una potabilizadora si no tengo recurso. No es una cuestión de voluntades, aunque trabajemos 24 horas sin un presupuesto adecuado no se puede atender lo necesario”, comentó el funcionario.

Entre las sugerencias que hizo está plantear una estrategia de atención a los problemas del agua con una visión de 50 años y, sobre todo, darle la importancia requerida con la integración de expertos y legisladores para que se convenzan directamente de la importancia de que las medidas que mitiguen riesgos no se sigan posponiendo y se pongan en marcha ya.

Sector inmobiliario impulsa desarrollo ordenado

“Los empresarios del sector inmobiliario estamos dispuestos a incrementar inversiones en infraestructura social, movilidad o transporte en la Ciudad de México, con la finalidad de participar en un desarrollo ordenado y con la certeza jurídica requerida, porque aún hay espacio para construir viviendas”, indicó el presidente del grupo Quiero Casa, José Shabot Cherem.

Durante su participación en un foro realizado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que su sector ya estableció un “diálogo abierto” con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que en lugar de pagar los derechos relacionados les permitan detonar infraestructura de agua y drenaje, como ya empezó a ocurrir.

“Hay inmobiliarios que han hecho parques, construido banquetas, meten transformadores y luminarias, buscando que haya un impacto social alrededor de sus proyectos (...) Si el gobierno ayuda a generar una buena relación ganar-ganar, el beneficio será mayor”, destacó el presidente del grupo.

Necesario actualizar planes

Desde su perspectiva, es prioritario actualizar los planes de desarrollo urbano de las hasta ahora delegaciones, porque ya son obsoletos y no permiten la densificación ordenada que puede ocurrir, porque actualmente la Ciudad de México cuenta con un alto potencial para ello.

“En la ciudad hay mucho suelo que está subutilizado, el mismo gobierno local tiene en su patrimonio inmobiliario 14,000 terrenos, de los cuales muchos están subutilizados y si podemos usar adecuadamente parte de ellos para generar vivienda, para personas con escasos recursos, el beneficio es evidente”, afirmó Shabot Cherem.

En la ciudad, aseveró, “estamos perdiendo competitividad porque la gente que trabaja ya no vive aquí, y tiene que hacer mucho tiempo de traslados, lo que también afecta su núcleo familiar. Además, se ha tocado fondo en inversiones de infraestructura y es momento de reactivarlas”.

Respecto a la ubicación de los terrenos que se puede utilizar para desarrollar vivienda, mencionó que “en toda la ciudad, todas las delegaciones tienen un alto poder de densificarse, creo que es importante que trabajemos gobierno, iniciativa privada y ciudadanía en encontrar mecanismos a través de los cuales podamos generar la planeación adecuada y la gente no se tenga que ir a otro lado a dormir. Se necesita un acuerdo metropolitano para desarrollar infraestructura”.

“En Cuauhtémoc tenemos una gran población flotante, la gente ya no vive, dentro de ella está la colonia Atlampa, cerca de Tlatelolco, que está llena de fábricas abandonadas que ya no se ocupan y tienen potencial de generar infraestructura y vivienda. También se necesita desarrollar terrenos de usos mixtos, por ejemplo”, ahondó. (Alejandro de la Rosa)

